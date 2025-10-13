Con trai Kluivert bị CĐV Indonesia 'tấn công' trang cá nhân

Cổ động viên Indonesia nổi giận sau khi HLV Patrick Kluivert cùng các học trò không thể giành vé dự World Cup 2026 như kỳ vọng.

Kluivert chịu áp lực lớn. Ảnh: Reuters.

Justin Kluivert, con trai thứ hai của HLV Patrick Kluivert, buộc phải đóng phần bình luận trên trang Instagram cá nhân sau khi nhận nhiều lời công kích từ một bộ phận CĐV Indonesia.

Sự việc xảy ra ngay sau thất bại 0-1 của “Garuda” trước Iraq ở vòng loại World Cup 2026 hôm 12/10. Kết quả này khiến tuyển Indonesia lỡ cơ hội dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Sự giận dữ của một số người hâm mộ đi quá giới hạn khi chuyển từ chỉ trích HLV Patrick Kluivert sang công kích cả gia đình ông. Nhiều ý kiến cho rằng việc nhắm vào Justin – người không liên quan gì đến thất bại của Indonesia – là hành động phản cảm và xấu xí của một bộ phận người hâm mộ đội tuyển Đông Nam Á.

Justin phải đóng mục bình luận.

Tương lai của HLV Kluivert hiện cũng trở nên bấp bênh. Theo hợp đồng, chiến lược gia người Hà Lan gắn bó với đội tuyển Indonesia đến tháng 1/2027, kèm điều khoản gia hạn thêm 1 năm. Tuy nhiên, thành tích nghèo nàn với 3 chiến thắng, 1 trận hòa và 4 thất bại sau 8 trận cầm quân khiến chiếc ghế của ông lung lay dữ dội.

Với Justin, cầu thủ 26 tuổi đang khoác áo Bournemouth và thi đấu tại Premier League. Anh đã ghi 1 bàn từ đầu mùa trong trận gặp Fulham hôm 4/10.

Từng được coi là tài năng sáng giá bậc nhất của Ajax, Justin rời Hà Lan năm 2018 và đã kinh qua nhiều giải đấu hàng đầu châu Âu như Serie A (AS Roma), Bundesliga (RB Leipzig), Ligue 1 (Nice), La Liga (Valencia) trước khi gia nhập Bournemouth.

Cổ động viên Indonesia gọi tên HLV Shin Tae-yong Rạng sáng 12/10, người hâm mộ Indonesia đồng thanh hô tên HLV Shin Tae-yong sau thất bại 0-1 trước Iraq thuộc vòng loại World Cup 2026.