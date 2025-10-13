Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Con trai Kluivert bị CĐV Indonesia 'tấn công' trang cá nhân

  • Thứ hai, 13/10/2025 11:40 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Cổ động viên Indonesia nổi giận sau khi HLV Patrick Kluivert cùng các học trò không thể giành vé dự World Cup 2026 như kỳ vọng.

Kluivert chịu áp lực lớn. Ảnh: Reuters.

Justin Kluivert, con trai thứ hai của HLV Patrick Kluivert, buộc phải đóng phần bình luận trên trang Instagram cá nhân sau khi nhận nhiều lời công kích từ một bộ phận CĐV Indonesia.

Sự việc xảy ra ngay sau thất bại 0-1 của “Garuda” trước Iraq ở vòng loại World Cup 2026 hôm 12/10. Kết quả này khiến tuyển Indonesia lỡ cơ hội dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Sự giận dữ của một số người hâm mộ đi quá giới hạn khi chuyển từ chỉ trích HLV Patrick Kluivert sang công kích cả gia đình ông. Nhiều ý kiến cho rằng việc nhắm vào Justin – người không liên quan gì đến thất bại của Indonesia – là hành động phản cảm và xấu xí của một bộ phận người hâm mộ đội tuyển Đông Nam Á.

justin kluivert anh 1

Justin phải đóng mục bình luận.

Tương lai của HLV Kluivert hiện cũng trở nên bấp bênh. Theo hợp đồng, chiến lược gia người Hà Lan gắn bó với đội tuyển Indonesia đến tháng 1/2027, kèm điều khoản gia hạn thêm 1 năm. Tuy nhiên, thành tích nghèo nàn với 3 chiến thắng, 1 trận hòa và 4 thất bại sau 8 trận cầm quân khiến chiếc ghế của ông lung lay dữ dội.

Với Justin, cầu thủ 26 tuổi đang khoác áo Bournemouth và thi đấu tại Premier League. Anh đã ghi 1 bàn từ đầu mùa trong trận gặp Fulham hôm 4/10.

Từng được coi là tài năng sáng giá bậc nhất của Ajax, Justin rời Hà Lan năm 2018 và đã kinh qua nhiều giải đấu hàng đầu châu Âu như Serie A (AS Roma), Bundesliga (RB Leipzig), Ligue 1 (Nice), La Liga (Valencia) trước khi gia nhập Bournemouth.

Cổ động viên Indonesia gọi tên HLV Shin Tae-yong Rạng sáng 12/10, người hâm mộ Indonesia đồng thanh hô tên HLV Shin Tae-yong sau thất bại 0-1 trước Iraq thuộc vòng loại World Cup 2026.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn “Death or Glory: The Dark History of the World Cup” của tác giả Jon Spurling vào năm 2010. Cuốn sách viết về những chuyện hậu trường xung quanh các đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Italy, Đức... xuyên suốt các kỳ World Cup từ 1930 đến 2006.

Duy Luân

justin kluivert Fulham Valencia justin kluivert patrick kluivert indonesia

  • Fulham

    Fulham

    Fulham là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp của Anh. Thành lập năm 1879, Fulham hiện là CLB bóng đá chuyên nghiệp lâu đời nhất ở London. Sân nhà hiện tại của Fulham là sân Craven Cottage, nằm cạnh sông Thames ở Fulham.

    • Thành lập: 1879
    • Biệt danh: The Cottagers, The Whites
    • Sân vận động: Craven Cottage

  • Valencia

    Valencia

    Valencia là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp của Tây Ban Nha, thuộc thành phố Valencia. Hiện câu lạc bộ đang thi đấu tại giải vô địch bóng đá La Liga và là một trong những câu lạc bộ bóng đá giàu thành tích nhất Tây Ban Nha. Valencia CF đã giành được 6 chức vô địch La Liga, 7 cúp Nhà vua Tây Ban Nha, 3 cúp UEFA, 1 cúp C2 và 2 Siêu cúp bóng đá châu Âu.

    • Thành lập: 1919
    • Sân vận động: Mestalla, Valencia, Tây Ban Nha

Đọc tiếp

Ly do tuyen Viet Nam khong da tren san My Dinh hinh anh

Lý do tuyển Việt Nam không đá trên sân Mỹ Đình

6 giờ trước 11:13 13/10/2025

0

Theo Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam - Nguyễn Danh Hoàng Việt, việc tuyển Việt Nam không thi đấu trên sân Mỹ Đình trong 1 năm qua nằm trong kế hoạch của ngành thể thao.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý