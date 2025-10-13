Indonesia mất bộn tiền nếu sa thải Kluivert

Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đối mặt khoản đền bù khổng lồ nếu chấm dứt hợp đồng trước hạn với HLV Patrick Kluivert

Kluivert đối diện nguy cơ bị sa thải. Ảnh: Reuters.

Tương lai của HLV Kluivert trên cương vị thuyền trưởng đội tuyển Indonesia đang trở nên bấp bênh sau thất bại 0-1 trước Iraq ở vòng loại World Cup 2026 hôm 12/10. Kết quả này chính thức chấm dứt hy vọng góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh của đội bóng xứ vạn đảo.

Phát biểu sau trận đấu, Kluivert thừa nhận ông không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo: “Hiện tại, tôi không có kế hoạch nào cả. Chúng tôi cần nhìn lại những gì đã làm. Tôi thực sự không biết tương lai sẽ ra sao và cũng không có câu trả lời".

Theo hợp đồng, Kluivert gắn bó với đội tuyển Indonesia đến tháng 1/2027, kèm điều khoản gia hạn thêm 1 năm. Điều đó đồng nghĩa nếu PSSI muốn sa thải ông, họ sẽ phải chi một khoản đền bù không nhỏ.

Suara từng cho biết Kluivert nhận khoảng 80.000 - 92.000 USD /tháng. Với hợp đồng 2 năm, cựu danh thủ người Hà Lan bỏ túi xấp xỉ 1,1 triệu USD /năm. Ngoài tiền đền bù hợp đồng, PSSI nhiều khả năng cũng phải trả nốt phần lương còn lại của Kluivert đến tháng 1/2027.

Kluivert gây thất vọng. Ảnh: Reuters.

Trước đây, Kluivert từng nhận 174.000 USD tiền bồi thường sau khi bị CLB Adana Demirspor (Thổ Nhĩ Kỳ) sa thải vào tháng 12/2023, chỉ sau chưa đầy nửa năm làm việc. Ngoài ra, ông còn được thanh toán khoản lương hơn 164.000 USD .

Kể từ khi tiếp quản đội tuyển Indonesia hồi tháng 1 thay thế HLV Shin Tae-yong, Kluivert không giúp “Garuda” thu về kết quả như kỳ vọng. Sau 8 trận, đội thắng 3, hòa 1 và thua 4 lần.

