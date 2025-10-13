Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Xuân Son, Văn Hậu gây sốt

  • Thứ hai, 13/10/2025 10:25 (GMT+7)
  • 7 giờ trước

Bóng đá Việt Nam vừa đón tin vui khi hai trụ cột tuyển quốc gia Nguyễn Xuân Son và Đoàn Văn Hậu chính thức trở lại sau thời gian dài điều trị chấn thương.

Xuân Son, Văn Hậu khả năng sẽ thi đấu trở lại trong thời gian tới.

Cả hai cùng ra sân trong loạt trận giao hữu của đội bóng chủ quản hôm 11/10. Việc có thể tham gia thi đấu đối kháng đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình trở lại phong độ đỉnh cao của cả Xuân Son và Văn Hậu.

Trong màu áo Công an Hà Nội, Văn Hậu gây chú ý với thể hình sung mãn và phong thái mạnh mẽ quen thuộc ở vị trí hậu vệ trái. Tương tự, tiền đạo nhập tịch Xuân Son của Nam Định cũng thể hiện sự linh hoạt và tinh thần quyết tâm trong ngày trở lại.

Trang Asean Football nhanh chóng đăng tải hình ảnh và thông tin về bộ đôi cầu thủ, kèm lời chúc mừng: "Tin tuyệt vời cho bóng đá Việt Nam. Hai ngôi sao tuyển quốc gia - Xuân Son và Văn Hậu, đã trở lại sau quãng nghỉ dài vì chấn thương".

Bài đăng lập tức thu hút hàng chục nghìn lượt thích và bình luận từ người hâm mộ khu vực Đông Nam Á. Nhiều fan Thái Lan, Indonesia và Malaysia để lại lời chúc mừng, thừa nhận "Việt Nam sẽ mạnh mẽ hơn hẳn khi có cặp đôi này".

Sự trở lại của hai tuyển thủ không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn mà còn là tín hiệu tích cực cho đội tuyển Việt Nam. Văn Hậu và Xuân Sơn được kỳ vọng sẽ sớm lấy lại phong độ đỉnh cao để góp phần nâng cao hình ảnh "Những chiến binh sao vàng" trên đấu trường khu vực.

Xuân Son trở lại

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son trở lại thi đấu khi vào sân trong trận giao hữu giữa Nam Định và trẻ PVF-CAND chiều 11/10.

43:2587 hôm qua

Tuyển Việt Nam chật vật khi thiếu Xuân Son

Kể từ khi Nguyễn Xuân Son vắng mặt vì chấn thương, tuyển Việt Nam chưa có một trung phong thực thụ đủ sức kết liễu đối phương.

07:53 11/10/2025

Đoàn Văn Hậu tái xuất

Sau gần hai năm vắng bóng, hậu vệ Đoàn Văn Hậu trở lại sân cỏ trong trận giao hữu giữa Công an Hà Nội (CAHN) và Hà Nội.

45:2673 hôm qua

Tiết lộ về HLV Park Hang-seo

Mục Thể thao giới thiệu tủ sách về HLV Park Hang-seo. Ở đây, độc giả sẽ có cơ hội tìm hiểu những câu chuyện về nhà cầm quân người Hàn Quốc trong thời gian ông cùng bóng đá Việt Nam làm nên lịch sử ở những giải đấu khu vực Đông Nam Á, lẫn châu Á.

Minh Nghi

Xuân Son Văn Hậu Đoàn Văn Hậu Xuân Son Văn Hậu Việt Nam

  • Đoàn Văn Hậu

    Đoàn Văn Hậu

    Đoàn Văn Hậu là cầu thủ bóng đá trưởng thành tại lò đào đạo câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Hiện anh đang chơi cho câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội ở vị trí hậu vệ. Anh được gọi vào đội tuyển quốc gia Việt Nam khi mới 18 tuổi và trở thành cầu thủ trẻ nhất tuyển Việt Nam năm 2017.

    • Ngày sinh: 19/4/1999
    • Nơi sinh: Thái Bình
    • Chiều cao: 1.85 m

Đọc tiếp

HLV Kim Sang-sik muon thang dam Nepal hinh anh

HLV Kim Sang-sik muốn thắng đậm Nepal

38 phút trước 16:51 13/10/2025

0

Trước trận tái đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Nepal lúc 19h30 ngày 14/10 trên sân Thống Nhất, HLV Kim Sang-sik muốn toàn đội phải ghi nhiều bàn hơn so với trận lượt đi.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý