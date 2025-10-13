Xuân Son, Văn Hậu gây sốt

Bóng đá Việt Nam vừa đón tin vui khi hai trụ cột tuyển quốc gia Nguyễn Xuân Son và Đoàn Văn Hậu chính thức trở lại sau thời gian dài điều trị chấn thương.

Xuân Son, Văn Hậu khả năng sẽ thi đấu trở lại trong thời gian tới.

Cả hai cùng ra sân trong loạt trận giao hữu của đội bóng chủ quản hôm 11/10. Việc có thể tham gia thi đấu đối kháng đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình trở lại phong độ đỉnh cao của cả Xuân Son và Văn Hậu.

Trong màu áo Công an Hà Nội, Văn Hậu gây chú ý với thể hình sung mãn và phong thái mạnh mẽ quen thuộc ở vị trí hậu vệ trái. Tương tự, tiền đạo nhập tịch Xuân Son của Nam Định cũng thể hiện sự linh hoạt và tinh thần quyết tâm trong ngày trở lại.

Trang Asean Football nhanh chóng đăng tải hình ảnh và thông tin về bộ đôi cầu thủ, kèm lời chúc mừng: "Tin tuyệt vời cho bóng đá Việt Nam. Hai ngôi sao tuyển quốc gia - Xuân Son và Văn Hậu, đã trở lại sau quãng nghỉ dài vì chấn thương".

Bài đăng lập tức thu hút hàng chục nghìn lượt thích và bình luận từ người hâm mộ khu vực Đông Nam Á. Nhiều fan Thái Lan, Indonesia và Malaysia để lại lời chúc mừng, thừa nhận "Việt Nam sẽ mạnh mẽ hơn hẳn khi có cặp đôi này".

Sự trở lại của hai tuyển thủ không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn mà còn là tín hiệu tích cực cho đội tuyển Việt Nam. Văn Hậu và Xuân Sơn được kỳ vọng sẽ sớm lấy lại phong độ đỉnh cao để góp phần nâng cao hình ảnh "Những chiến binh sao vàng" trên đấu trường khu vực.