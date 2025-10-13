Ancelotti truyền 'sinh khí' cho Rodrygo

Bị nghi ngờ, chấn thương và áp lực đè nặng, Rodrygo tưởng như đánh mất chính mình. Nhưng nhờ Ancelotti, anh trở lại - mạnh mẽ hơn, điềm tĩnh hơn, và nguy hiểm hơn bao giờ hết.

Rodrygo vẫn có giá trị ở tuyển Brazil.

Sau những tháng ngày trầm lắng, Rodrygo đang trở lại - rạng rỡ và tự tin hơn bao giờ hết. Hai bàn thắng trong trận Brazil vùi dập Hàn Quốc 5-0 không chỉ giúp anh đoạt danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận, mà còn khẳng định một điều: Carlo Ancelotti đã tìm lại cách “kích hoạt” cậu học trò mà ông rất mực tin tưởng.

Rodrygo từng trải qua quãng thời gian đầy chông chênh. Mùa hè vừa qua, anh bị đồn đoán rời Real Madrid sau khi phong độ đi xuống ở cuối mùa. Ở Bernabéu, chân sút Nam Mỹ phải chia sẻ vị trí sở trường bên cánh trái với người bạn thân Vinicius - người đã chơi 689 phút, gấp hơn ba lần thời gian của Rodrygo. Dẫu vậy, tiền đạo 24 tuổi vẫn kiên định ở lại để chiến đấu cho cơ hội của mình.

Carlo Ancelotti luôn là người hiểu và bảo vệ Rodrygo. Vị chiến lược gia người Italy chưa từng quên những khoảnh khắc vàng son mà Rodrygo mang lại - cú đúp thần kỳ vào lưới Man City ở bán kết Champions League 2022, hay bàn thắng quan trọng trước chính đối thủ này ở tứ kết 2024. Với “Carletto”, lòng trung thành và bản lĩnh của cầu thủ trẻ ấy xứng đáng được đền đáp.

Khi Ancelotti tiếp quản đội tuyển Brazil, nhiều người hoài nghi liệu Rodrygo có còn chỗ đứng. Nhưng đáp án đến thật nhanh. Sau khi vắng mặt hai đợt tập trung vì chấn thương và quyết định thử nghiệm cầu thủ nội địa của HLV, Rodrygo được trao cơ hội đá chính trong trận giao hữu với Hàn Quốc. Anh chơi tự do trên hàng công - và tỏa sáng rực rỡ với cú đúp, cùng phong độ khiến khán giả phải nhớ lại phiên bản tốt nhất của mình ở Real.

“Tôi đã trải qua giai đoạn rất khó khăn, cả về thể chất lẫn tinh thần. Có lúc tôi gần như không nói chuyện với ai. Nhưng Carlo hiểu tôi là con người, không chỉ là cầu thủ. Ông giúp tôi lấy lại chính mình trước khi tìm lại phong độ”, Rodrygo chia sẻ.

Rodrygo đang nỗ lực tìm lại chính mình.

Niềm tin của Ancelotti hóa thành động lực. Sau màn trình diễn ấn tượng trong màu áo Brazil, Rodrygo tiếp tục thể hiện sự tiến bộ ở Real Madrid - đặc biệt trong những phút thi đấu bùng nổ tại Champions League trước Kairat ở Almaty. Dù chưa ghi bàn ở mùa này, anh tin rằng điều đó chỉ còn là vấn đề thời gian.

Sau cú đúp vào lưới Hàn Quốc, Rodrygo giơ tay hướng lên khán đài, tri ân “Rayo Troops” - nhóm bạn và người thân đã luôn ở cạnh anh trong giai đoạn khó khăn.

“Tôi đã thay đổi. Tôi là một con người mới, một cầu thủ mới, và tôi muốn thể hiện điều đó trên sân”, anh nói.

Trước mắt, Rodrygo sẽ tiếp tục được thử sức khi Brazil gặp Nhật Bản vào ngày 14/10. Sau đó, anh trở lại Madrid, nơi Xabi Alonso đang tìm cách định hình hàng công mới. Dù phải cạnh tranh quyết liệt, Rodrygo vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp: “Tôi đang tiến bộ mỗi ngày và cảm thấy hạnh phúc. Dù đá chính hay dự bị, tôi luôn phải cống hiến 100%.”

Từ vực sâu của nghi ngờ, Rodrygo đang bay lên nhờ một “liều thuốc đặc biệt” - sự tin tưởng không điều kiện từ Carlo Ancelotti. Với “Vitamin A” ấy, cầu thủ Brazil đang hồi sinh mạnh mẽ, sẵn sàng mở ra một chương mới trong cả màu áo Real Madrid lẫn Selecão.