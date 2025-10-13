Cầu thủ vô danh tạo kỳ tích World Cup

Thủ môn Benjamin Asare đang viết nên câu chuyện cổ tích của riêng mình. Từ khung gỗ Accra Sports Stadium đến tấm vé dự World Cup 2026, anh trở thành biểu tượng cho niềm tin và sự kiên trì của bóng đá nội địa Ghana.

Trong bóng đá Ghana, không nhiều thủ môn nội địa đủ sức giữ vị trí số một ở tuyển quốc gia. Nhưng Benjamin Asare làm được điều tưởng như không thể. Từ chỗ là thủ thành số một của Hearts of Oak, anh dần bước ra ánh sáng và trở thành chốt chặn đáng tin cậy của “Những ngôi sao đen”.

Kể từ ngày ra mắt đội tuyển vào 21/3/2025, trong chiến thắng 5-0 trước Chad tại Accra, Asare mang đến cho hàng thủ Ghana thứ mà họ khát khao bấy lâu: sự điềm tĩnh, chắc chắn và phản xạ xuất thần. Mỗi pha đổ người của anh đều toát lên thần thái của một người gác đền từng trải, nhưng ít ai ngờ rằng đó mới chỉ là khởi đầu.

Hôm 12/10, trước hàng chục nghìn khán giả nhà, Asare lại trở thành người hùng thầm lặng trong chiến thắng 1-0 trước Comoros ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi. Thủ thành 33 tuổi không chỉ cản phá xuất sắc mà còn truyền năng lượng và sự tự tin cho toàn đội, giúp Ghana bảo toàn tỷ số mong manh để chính thức đoạt vé dự World Cup 2026 - giải đấu sẽ được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico.

Đáng chú ý, trong 6 trận tại vòng loại World Cup 2026 mà Asare bắt chính, có tới 5 lần anh giữ sạch lưới và chỉ để thua 1 bàn. Thành công ấy không chỉ là phần thưởng cho nỗ lực không ngừng của Asare, mà còn là chiến thắng cho cả giải Ngoại hạng Ghana, nơi anh trưởng thành và gắn bó suốt những năm tháng qua.

Trong thời đại mà phần lớn tuyển thủ Ghana thi đấu ở châu Âu, hành trình của Benjamin Asare là lời khẳng định mạnh mẽ rằng tài năng nội địa hoàn toàn có thể vươn tầm thế giới.

Benjamin Asare - người gác đền của Hearts of Oak - đã làm được điều mà bao cầu thủ mơ ước: từ sân cỏ quê nhà đến sân khấu lớn nhất hành tinh.