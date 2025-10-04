Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cầu thủ nhập tịch mới nhất của Malaysia có gốc gác rõ ràng

  • Thứ bảy, 4/10/2025 10:28 (GMT+7)
Cầu thủ gốc Ghana, Jordan Mintah được gọi lên tuyển Malaysia chuẩn bị cho hai trận đấu thuộc vòng loại thứ ba Asian Cup 2027 gặp Lào.

Jordan Mintah lần đầu được gọi lên tuyển Malaysia.

Cầu thủ 30 tuổi đặt chân đến Malaysia lần đầu vào năm 2017, khi ký hợp đồng với Terengganu FC. Từ đó, anh khoác áo nhiều đội bóng khác nhau như UiTM, Terengganu FC II, Kuala Lumpur City và hiện là trụ cột của Kuching City FC.

Sau gần 5 năm thi đấu liên tục tại Malaysia - đủ điều kiện nhập tịch theo quy định của FIFA, Mintah được chính phủ Malaysia trao quốc tịch vào tháng 8/2025. Khác với nhóm 7 cầu thủ bị FIFA đình chỉ thi đấu vì bê bối nhập tịch, theo The Star, Mintah có quy trình nhập tịch hợp pháp, minh bạch.

Mintah không có gốc gác Malaysia, nhưng được người hâm mộ yêu mến nhờ phong cách thi đấu mạnh mẽ, tinh thần chuyên nghiệp và hiệu suất ghi bàn ấn tượng. Kể từ khi tới Đông Nam Á, anh ghi hơn 60 bàn thắng trên mọi đấu trường, trong đó có 30 bàn chỉ sau hai mùa trong màu áo Terengganu FC II, giai đoạn đỉnh cao phong độ.

Với tốc độ, khả năng chọn vị trí và dứt điểm một chạm đầy bản năng, cầu thủ gốc Ghana được kỳ vọng sẽ giúp "Harimau Malaysia" khỏa lấp khoảng trống mà Paulo Josue Figueiredo và Sergio Holgado - hai tiền đạo nhập tịch hàng đầu, để lại sau án treo giò 12 tháng của FIFA.

Theo kế hoạch, tuyển Malaysia lên đường sang Viêng Chăn (Lào) tập trung từ ngày 6 đến 8/10, trước khi đối đầu chủ nhà tại sân vận động quốc gia New Laos vào ngày 9/10. Trận lượt về sẽ diễn ra tại sân Bukit Jalil (Kuala Lumpur) vào ngày 14/10.

