Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Garces trở lại Malaysia cứu sự nghiệp

  • Thứ sáu, 3/10/2025 14:16 (GMT+7)
  • 26 phút trước

Sau Rodrigo Holgado, tới lượt trung vệ Facundo Garces bay sang Malaysia nhằm phối hợp cùng Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) giải quyết vụ bê bối nhập tịch.

Garces có mặt ở Malaysia để giải quyết vụ bê bối nhập tịch.

Theo nhật báo Tây Ban Nha El Correo, cầu thủ 26 tuổi hiện ở Kuala Lumpur để trực tiếp hỗ trợ FAM trong quá trình chuẩn bị hồ sơ kháng cáo. "Cầu thủ đến Malaysia để hợp tác cùng liên đoàn quốc gia trong nỗ lực xóa bỏ án phạt treo giò 12 tháng", tờ báo viết.

Việc Garces nhanh chóng có mặt tại Malaysia cho thấy sự khẩn trương của các cầu thủ và FAM trong cuộc đua thời gian, khi hạn chót để kháng cáo lên FIFA chỉ còn tính bằng ngày. Án phạt không chỉ đe dọa sự nghiệp quốc tế của Garces mà còn tác động đến hành trình của tuyển Malaysia ở đấu trường châu lục.

Garces được xem là hòn đá tảng nơi hàng thủ Malaysia. HLV Peter Cklamovski từng ca ngợi trung vệ này là thủ lĩnh phòng ngự nhờ sự quyết liệt trong tranh chấp và khả năng xử lý bóng cực kỳ điềm tĩnh.

Dù vậy, Garces là trường hợp tranh cãi nhất. Trung vệ gốc Argentina có cụ cố là người Malaysia. Theo điều lệ FIFA, cầu thủ chỉ được thi đấu cho đội tuyển nếu có cha hoặc mẹ sinh ra tại quốc gia đó, ông hoặc bà nội/ngoại là công dân gốc, hoặc đã cư trú hợp pháp liên tục ít nhất 5 năm sau sinh nhật lần thứ 18.

Điều này đồng nghĩa việc FAM viện dẫn gốc gác từ cụ cố để hợp thức hóa tư cách cho Garces là không hợp lệ. Đáng chú ý, từ lúc FAM tiếp cận đến khi anh ra mắt Malaysia chỉ vỏn vẹn vài tuần.

CLB Argentina không cứu được cầu thủ nhập tịch Malaysia

Velez Sarsfield (Argentina) khẳng định không có quyền can thiệp vào quá trình kỷ luật của FIFA, liên quan đến án treo giò 12 tháng dành cho tiền vệ Imanol Machuca.

4 giờ trước

Các cầu thủ nhập tịch trở lại Malaysia - giấu đầu hở đuôi

Việc các cầu thủ nhập tịch Malaysia đồng loạt xuất hiện tại Kuala Lumpur để cùng xử lý vụ việc FIFA ra án phạt càng cho thấy Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) khó lòng che giấu được những sai sót của mình.

4 giờ trước

Cả đội bóng chết lặng vì cầu thủ nhập tịch Malaysia

HLV Guillermo Barros Schelotto của Velez Sarsfield thừa nhận ông và toàn đội hoàn toàn bất ngờ trước án treo giò dành cho Imanol Machuca.

8 giờ trước

Cuốn “The Italian Job” do cố danh thủ Gianluca Vialli viết chung với nhà báo nổi tiếng Gabriele Marcotti mang tới độc giả góc nhìn khác biệt về bóng đá Italy, nơi cuộc chơi được coi như đánh trận.

Minh Nghi

Garces sang Malaysia Garces Việt Nam Malaysia

Đọc tiếp

Cu ba 96 tuoi lap ky luc chay bo hinh anh

Cụ bà 96 tuổi lập kỷ lục chạy bộ

3 giờ trước 11:23 3/10/2025

0

Một cụ bà 96 tuổi tên Irene Edge ghi dấu ấn lịch sử tại sự kiện Worcester Pitchcroft, khi hoàn thành chặng đường 5 km với thời gian nhanh nhất trong nhóm tuổi của mình.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý