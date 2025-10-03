Garces trở lại Malaysia cứu sự nghiệp

Sau Rodrigo Holgado, tới lượt trung vệ Facundo Garces bay sang Malaysia nhằm phối hợp cùng Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) giải quyết vụ bê bối nhập tịch.

Garces có mặt ở Malaysia để giải quyết vụ bê bối nhập tịch.

Theo nhật báo Tây Ban Nha El Correo, cầu thủ 26 tuổi hiện ở Kuala Lumpur để trực tiếp hỗ trợ FAM trong quá trình chuẩn bị hồ sơ kháng cáo. "Cầu thủ đến Malaysia để hợp tác cùng liên đoàn quốc gia trong nỗ lực xóa bỏ án phạt treo giò 12 tháng", tờ báo viết.

Việc Garces nhanh chóng có mặt tại Malaysia cho thấy sự khẩn trương của các cầu thủ và FAM trong cuộc đua thời gian, khi hạn chót để kháng cáo lên FIFA chỉ còn tính bằng ngày. Án phạt không chỉ đe dọa sự nghiệp quốc tế của Garces mà còn tác động đến hành trình của tuyển Malaysia ở đấu trường châu lục.

Garces được xem là hòn đá tảng nơi hàng thủ Malaysia. HLV Peter Cklamovski từng ca ngợi trung vệ này là thủ lĩnh phòng ngự nhờ sự quyết liệt trong tranh chấp và khả năng xử lý bóng cực kỳ điềm tĩnh.

Dù vậy, Garces là trường hợp tranh cãi nhất. Trung vệ gốc Argentina có cụ cố là người Malaysia. Theo điều lệ FIFA, cầu thủ chỉ được thi đấu cho đội tuyển nếu có cha hoặc mẹ sinh ra tại quốc gia đó, ông hoặc bà nội/ngoại là công dân gốc, hoặc đã cư trú hợp pháp liên tục ít nhất 5 năm sau sinh nhật lần thứ 18.

Điều này đồng nghĩa việc FAM viện dẫn gốc gác từ cụ cố để hợp thức hóa tư cách cho Garces là không hợp lệ. Đáng chú ý, từ lúc FAM tiếp cận đến khi anh ra mắt Malaysia chỉ vỏn vẹn vài tuần.