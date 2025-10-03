Các cầu thủ nhập tịch trở lại Malaysia - giấu đầu hở đuôi

Việc các cầu thủ nhập tịch Malaysia đồng loạt xuất hiện tại Kuala Lumpur để cùng xử lý vụ việc FIFA ra án phạt càng cho thấy Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) khó lòng che giấu được những sai sót của mình.

Liệu bao nhiêu người trong số này là người Malaysia chuẩn?

Mới đây, FIFA gây chấn động khi công bố án phạt dành cho FAM cùng 7 cầu thủ nhập tịch từng góp mặt trong chiến thắng 4-0 trước tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027 hồi tháng 6. Cú “gõ đầu” này nặng đến mức khiến cả những cầu thủ đang thi đấu tận Argentina hay Tây Ban Nha cũng choáng váng, nghẹt thở.

Vội vã trở về làm chi?

FAM bị phạt hơn 438.000 USD , trong khi mỗi cầu thủ liên quan phải nộp phạt 2.500 USD và bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng. Đây là một trong những án phạt nặng nề nhất FIFA từng dành cho một liên đoàn Đông Nam Á, và nó phản ánh mức độ nghiêm trọng của hành vi bị coi là gian dối trong hồ sơ pháp lý.

Ngay sau quyết định, tiền đạo Rodrigo Holgado cùng ba đồng đội nhập tịch khác là Gabriel Palmero, Facundo Garces và Imanol Machuca tức tốc bay sang Malaysia để phối hợp bổ sung giấy tờ. Hình ảnh họ xuất hiện tại Johor Bahru cho thấy, những cầu thủ vốn là nạn nhân giờ lại phải đứng ra gánh trách nhiệm cho sự tắc trách từ phía liên đoàn.

Nếu mọi thứ minh bạch ngay từ đầu, rõ ràng chẳng cần đến cảnh các ngôi sao này phải bỏ dở lịch trình ở CLB để quay về Kuala Lumpur nhằm “giải cứu” sự vụ.

Nên nhớ, các cầu thủ này đều đang chơi tại Nam Mỹ nên bay về Malaysia rất mất thời gian. Chẳng qua là vụ việc quá nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp nên họ phải tới gấp Malaysia dù không hề có lịch đấu FIFA nào tuần này. "May mắn" là các CLB cũng "hợp tác" nhả người đi xử lý vụ việc vì chẳng có CLB nào dại dột mà dùng người đang bị FIFA "phong sát".

Đây là CLB Villarreal hay đội tuyển Malaysia?

Điều đó càng chứng minh rằng FAM xử lý giấy tờ một cách bất cẩn, thậm chí có dấu hiệu chạy theo thành tích mà bỏ qua quy trình pháp lý cần thiết. Bản thân các cầu thủ nhập tịch khó có thể nắm rõ luật FIFA đến từng chi tiết.

Trách nhiệm cao nhất trong việc bảo đảm tính hợp pháp phải thuộc về liên đoàn - tổ chức đứng ra nộp hồ sơ. Sự việc này không chỉ khiến Malaysia trả giá bằng một án phạt khổng lồ, mà còn đánh mất uy tín trên trường quốc tế.

FAM đổ lỗi và sự chối bỏ trách nhiệm

Thay vì nhìn nhận thẳng thắn sai sót, FAM lại lựa chọn cách đổ lỗi khó tin: do “nhân viên đánh máy nhập liệu sai”. Lý do này không những không thuyết phục được công chúng mà còn khoét sâu thêm hình ảnh thiếu chuyên nghiệp của cơ quan quản lý bóng đá Malaysia.

Một liên đoàn chịu trách nhiệm cho hàng triệu người hâm mộ, quản lý đội tuyển quốc gia và làm việc trực tiếp với FIFA, lẽ nào lại để cả hệ thống rơi vào khủng hoảng chỉ vì một nhân viên nhập liệu?

Nếu FAM thực sự làm đúng quy trình, tại sao các cầu thủ phải vội vã trở lại Malaysia để chung tay giải quyết vấn đề hồ sơ? Nếu giấy tờ hoàn tất và minh bạch, việc giải trình trước FIFA chỉ là thủ tục đơn giản. Nhưng thực tế cho thấy mọi thứ không hề chắc chắn, và sự hiện diện của các cầu thủ tại Kuala Lumpur chính là minh chứng rõ ràng cho sự thiếu sót trong quá trình xử lý ban đầu.

Đáng lo ngại hơn, FAM dường như tìm cách đẩy phần trách nhiệm sang kẻ thù tưởng tượng và sắm vai nạn nhân. Thay vì lên tiếng về sự thật và nhận trách nhiệm về mình, FAM lại im lặng để báo chí trong nước tha hồ phỏng đoán "người kiện là ai".

Sự im lặng về trách nhiệm của FAM khiến sự nghiệp các cầu thủ đối mặt với nguy cơ bị gián đoạn một năm, trong khi chính liên đoàn mới là nơi trực tiếp làm việc với FIFA. Cách hành xử này chẳng khác nào tự bắn vào chân mình, khiến cầu thủ hoang mang, người hâm mộ ngơ ngác với câu hỏi: "Rốt cuộc sai tại ai?".

Khủng hoảng chiến lược nhập tịch và tương lai u ám

Trong nhiều năm qua, bóng đá Malaysia gặp nhiều thất bại. Họ dùng chính sách nhập tịch vội vã, xem đó như con đường ngắn nhất để nâng tầm đội tuyển. Nhác thấy thành công của Indonesia tại vòng loại World Cup 2026, FAM cũng làm theo nhưng đốt cháy giai đoạn trong việc thu thập cầu thủ, củng cố giấy tờ.

Không có cầu thủ nhập tịch, Malaysia sẽ khó tạo nên điều gì đặc biệt.

FAM chỉ đủ thời gian chơi trò "ném đá dò đường" bằng việc tung thử 1 cầu thủ nhập tịch có vấn đề ra sân trong trận gặp Nepal tại vòng loại Asian Cup hồi tháng 3. Khi không thấy ai nhắc gì, FAM tất tay tung luôn 7 cầu thủ nhập tịch trong trận gặp Việt Nam vào 3 tháng sau.

Chính những cầu thủ từ Nam Mỹ, châu Âu giúp Malaysia khởi sắc để thắng Việt Nam 4-0 hồi tháng 6 nhưng rồi cũng để lại hậu quả. Vụ việc lần này chẳng khác nào “cú đấm chí mạng” của FIFA vào toàn bộ chiến lược ấy.

Với sự bất cẩn trong quản lý giấy tờ, cộng thêm thái độ “bất cần” khi khủng hoảng bùng nổ, FAM vô tình tự phá hỏng con đường mà họ dày công theo đuổi. Nếu FAM không sớm thừa nhận sai lầm, cải tổ toàn diện bộ phận pháp lý và xây dựng lại uy tín, thì chính sách nhập tịch gần như chắc chắn phải “đóng băng” trong thời gian dài. Malaysia sẽ trở lại với nguồn lực cầu thủ bản địa, vốn không đủ mạnh để cạnh tranh sòng phẳng ở châu lục.

Tệ hơn, hình ảnh đội tuyển quốc gia trên trường quốc tế cũng bị tổn hại, bởi không cầu thủ nào muốn hợp tác với một liên đoàn để rồi bị mang tiếng gian dối ngay trong các giải đấu FIFA quản lý.