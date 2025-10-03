CLB Argentina không cứu được cầu thủ nhập tịch Malaysia

Velez Sarsfield (Argentina) khẳng định không có quyền can thiệp vào quá trình kỷ luật của FIFA, liên quan đến án treo giò 12 tháng dành cho tiền vệ Imanol Machuca.

CLB Velez Sarsfield chỉ biết chờ đợi phát quyết tiếp theo từ FIFA dành cho Machuca.

CLB Velez xác nhận hoàn toàn đứng ngoài vụ việc gây tranh cãi của Imanol Machuca. "Chúng tôi nhấn mạnh rằng Velez không tham gia vào quy trình kỷ luật của FIFA, do đó không có thẩm quyền can thiệp hay kháng cáo", trang chủ Velez viết.

Thông báo được đưa ra sau khi Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) chuyển đến Velez phán quyết từ Ủy ban Kỷ luật FIFA, theo đó Machuca sẽ bị cấm tham gia mọi trận đấu trong vòng một năm.

"Ngày 27/9, CLB Velez Sarsfield nhận được thông báo từ AFA về quyết định của FIFA, trong đó cầu thủ Imanol Machuca bị đình chỉ thi đấu 12 tháng. Do vậy, cho tới khi có thông báo mới, cầu thủ sẽ không thể góp mặt trong bất kỳ trận đấu nào của CLB", Velez nhấn mạnh.

Dù không thể trực tiếp tác động đến án phạt, Velez cho biết sẽ đồng hành cùng cầu thủ 25 tuổi trong giai đoạn khó khăn: "Chúng tôi luôn giữ liên lạc với Machuca để theo sát tình hình và hỗ trợ cầu thủ trong quá trình này".

Án phạt với Machuca nằm trong loạt quyết định nghiêm khắc mà FIFA đưa ra hôm 26/9, sau khi Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) bị cáo buộc làm giả giấy tờ nhập tịch cho 7 cầu thủ. FIFA phạt mỗi cầu thủ 2.500 USD và buộc FAM nộp phạt 438.000 USD .

Trước khi bị cấm, Machuca là trụ cột của Velez. Cầu thủ 25 tuổi chơi 23 trận mùa này và là nhân tố quan trọng trong hành trình giúp đội bóng giành cú đúp danh hiệu Supercopa International và Supercopa Argentina năm ngoái.