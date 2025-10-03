Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Malaysia gạch tên 7 cầu thủ nhập tịch khỏi danh sách tập trung

  • Thứ sáu, 3/10/2025 14:21 (GMT+7)
  • 21 phút trước

Trưa 3/10, dàn sao nhập tịch bị FIFA cáo buộc gian lận hồ sơ không có tên trong danh sách 29 tuyển thủ Malaysia chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2027.

7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia vắng mặt trong đợt tập trung tháng 10.

Trong danh sách vừa được Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) công bố, 7 trụ cột làm nên sức mạnh của đội tuyển này gồm Rodrigo Holgado, Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Gabriel Palmero đồng loạt vắng mặt.

Một vài cầu thủ trong nhóm hiện có mặt tại Johor Bahru để phối hợp với FAM trong quá trình rà soát và chuẩn bị hồ sơ kháng cáo án phạt từ FIFA. Việc mất đi 7 gương mặt chất lượng đồng nghĩa sức mạnh của tuyển "Harimau Malaya" giảm hơn một nửa.

HLV Peter Cklamovski buộc phải thay đổi kế hoạch. Ông trao cơ hội lần đầu cho Jordan Mintah - tiền đạo gốc Ghana vừa nhập tịch hợp lệ, cùng Ramadhan Saifullah. Bên cạnh đó là những gương mặt quen thuộc như thủ môn Syihan Hazmi, Azri Ghani, các hậu vệ Dion Cools, Corbin-Ong, Daniel Ting, Dominic Tan hay tiền vệ Junior Eldstal.

Malaysia đối đầu Lào vào ngày 9/10 và 14/10. Đây được xem là thử thách lớn với thầy trò Cklamovski, khi họ phải chứng minh bản lĩnh trong bối cảnh lực lượng thiếu hụt nặng nề và niềm tin từ người hâm mộ đang lung lay sau bê bối nhập tịch chấn động.

Hiện tại, Việt Nam và Malaysia đều cạnh tranh khốc liệt cho tấm vé dự Asian Cup 2027. Malaysia đứng đầu bảng F với 6 điểm sau 2 lượt trận. Trong khi đó, "Những chiến binh sao vàng" xếp sau với 3 điểm ít hơn.

FIFA phạt FAM và treo giò 12 tháng đối với 7 cầu thủ nhập tịch sau khi phát hiện sai phạm trong hồ sơ đăng ký. 7 cầu thủ bị cáo buộc gian lận hồ sơ đều góp mặt trong chiến thắng 4-0 trước Việt Nam vào ngày 10/6/2025. Sau trận đấu, FIFA nhận được đơn khiếu nại, từ đó mở điều tra và cuối cùng đưa ra kết luận khiến bóng đá Malaysia rơi vào khủng hoảng.

Malaysia trieu tap anh 1

Danh sách tập trung của tuyển Malaysia chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2027.

Các cầu thủ nhập tịch trở lại Malaysia - giấu đầu hở đuôi

Việc các cầu thủ nhập tịch Malaysia đồng loạt xuất hiện tại Kuala Lumpur để cùng xử lý vụ việc FIFA ra án phạt càng cho thấy Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) khó lòng che giấu được những sai sót của mình.

4 giờ trước

CLB Argentina không cứu được cầu thủ nhập tịch Malaysia

Velez Sarsfield (Argentina) khẳng định không có quyền can thiệp vào quá trình kỷ luật của FIFA, liên quan đến án treo giò 12 tháng dành cho tiền vệ Imanol Machuca.

4 giờ trước

Cả đội bóng chết lặng vì cầu thủ nhập tịch Malaysia

HLV Guillermo Barros Schelotto của Velez Sarsfield thừa nhận ông và toàn đội hoàn toàn bất ngờ trước án treo giò dành cho Imanol Machuca.

8 giờ trước

Cuốn “The Italian Job” do cố danh thủ Gianluca Vialli viết chung với nhà báo nổi tiếng Gabriele Marcotti mang tới độc giả góc nhìn khác biệt về bóng đá Italy, nơi cuộc chơi được coi như đánh trận.

Minh Nghi

Malaysia triệu tập Malaysia 7 cầu thủ nhập tịch

