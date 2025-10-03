Bức ảnh làm sống lại hy vọng cho tuyển Malaysia

Bức ảnh chụp thân mật giữa ông Infantino và Hamidin mang lại hy vọng mới cho người hâm mộ bóng đá Malaysia.

Bức ảnh chụp chủ tịch FIFA và chủ tịch FAM đang gây sốt.

Tờ The Star đặt vấn đề liệu có "ánh sáng cuối đường hầm" cho lệnh cấm cùng khoản phạt nặng mà Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ nhập tịch đang gánh chịu từ FIFA?

Câu hỏi bắt đầu lan tỏa sau khi Chủ tịch danh dự FAM, Tan Sri Hamidin Amin, bất ngờ xuất hiện trong bức ảnh được Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đăng tải trên Instagram, làm dấy lên nhiều suy đoán về khả năng có một hướng đi tích cực cho bóng đá Malaysia trong vụ việc gây chấn động.

Hôm 3/10, ông Infantino chia sẻ hình ảnh mình và Chủ tịch FAM cười rạng rỡ khi tham dự một bữa tiệc tối do FIFA tổ chức tại Zurich, Thụy Sĩ. Bài đăng lập tức thu hút sự chú ý từ người hâm mộ bóng đá Malaysia vốn đang lo lắng chờ đợi diễn biến về lệnh cấm từ FIFA.

Chú thích về bức ảnh, Infantino cho biết bữa tiệc là cơ hội để "tăng cường mối quan hệ và tôn vinh sự đoàn kết của gia đình bóng đá thế giới", trước cuộc họp hội đồng FIFA hôm 3/10.

Sự hiện diện của ông Hamidin tại Zurich là điều được dự đoán, vì trước đó có thông tin ông đến trụ sở FIFA để thảo luận về các biện pháp trừng phạt nặng nề áp đặt lên FAM và các cầu thủ liên quan.

Người hâm mộ bóng đá Malaysia hy vọng mối quan hệ và tầm ảnh hưởng của ông Hamidin có thể giúp FAM kháng cáo thành công, hoặc ít nhất là nhận được một bản án nhẹ hơn. Họ tin rằng động thái ngoại giao có thể đóng vai trò quyết định trong việc xác định số phận của tuyển quốc gia nước nhà sau bê bối nhập tịch.