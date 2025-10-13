Đội tuyển thứ 18 giành vé dự World Cup

Rạng sáng 13/10, Ghana đánh bại Comoros 1-0 để chính thức có vé dự ngày hội bóng đá thế giới diễn ra vào năm sau.

Ghana trở thành đại diện châu Phi thứ 5 có vé World Cup.

Ở lượt trận cuối bảng I, Ghana không chịu sức ép do đã nắm chắc trong tay tấm vé dự World Cup 2026. "Ngôi sao đen" hơn Madagascar 3 điểm và chỉ mất ngôi đầu nếu thua đậm đối thủ vô danh Comoros, đồng thời đối thủ thắng đậm Mali.

Tất nhiên, kịch bản trên đã không xảy ra. Ghana giành chiến thắng tối thiểu trên sân Comoros nhờ bàn thắng của Mohammed Kudus. Cùng giờ, với tinh thần rệu rã, Madagascar thậm chí còn để thua Mali 3 bàn không gỡ.

Bảng I vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu khép lại với tấm vé dự thẳng World Cup dành cho Ghana. Trong suốt 20 thập kỷ vừa qua, đại diện Tây Phi chỉ vắng mặt ở giải đấu diễn ra vào năm 2018. Thành tích tốt nhất của "Ngôi sao đen" tại đấu trường World Cup là vào đến tứ kết năm 2010.

Với nòng cốt là dàn sao đang thi đấu tại châu Âu như Thomas Partey, Jordan Ayew, Mohammed Kudus và đặc biệt là Nelson Semenyo, tiền đạo chơi cho Bournemouth và đang có phong độ cao bậc nhất Premier League, tuyển Ghana được đánh giá là một trong những tập thể đáng xem tại World Cup 2026.

Ngoài 3 nước đồng chủ nhà Mỹ, Canada và Mexico, 18 đội tuyển có vé dự World Cup gồm Australia, Nhật, Iran, Jordan, Hàn Quốc, Uzbekistan (châu Á), Morocco, Tunisia, Ai Cập, Algeria, Ghana (châu Phi), Argentina, Brazil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay (Nam Mỹ), New Zealand (châu Đại dương).