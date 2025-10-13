Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Đội tuyển thứ 18 giành vé dự World Cup

  • Thứ hai, 13/10/2025 04:01 (GMT+7)
  • 13 giờ trước

Rạng sáng 13/10, Ghana đánh bại Comoros 1-0 để chính thức có vé dự ngày hội bóng đá thế giới diễn ra vào năm sau.

Ghana trở thành đại diện châu Phi thứ 5 có vé World Cup.

Ở lượt trận cuối bảng I, Ghana không chịu sức ép do đã nắm chắc trong tay tấm vé dự World Cup 2026. "Ngôi sao đen" hơn Madagascar 3 điểm và chỉ mất ngôi đầu nếu thua đậm đối thủ vô danh Comoros, đồng thời đối thủ thắng đậm Mali.

Tất nhiên, kịch bản trên đã không xảy ra. Ghana giành chiến thắng tối thiểu trên sân Comoros nhờ bàn thắng của Mohammed Kudus. Cùng giờ, với tinh thần rệu rã, Madagascar thậm chí còn để thua Mali 3 bàn không gỡ.

Bảng I vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu khép lại với tấm vé dự thẳng World Cup dành cho Ghana. Trong suốt 20 thập kỷ vừa qua, đại diện Tây Phi chỉ vắng mặt ở giải đấu diễn ra vào năm 2018. Thành tích tốt nhất của "Ngôi sao đen" tại đấu trường World Cup là vào đến tứ kết năm 2010.

Với nòng cốt là dàn sao đang thi đấu tại châu Âu như Thomas Partey, Jordan Ayew, Mohammed Kudus và đặc biệt là Nelson Semenyo, tiền đạo chơi cho Bournemouth và đang có phong độ cao bậc nhất Premier League, tuyển Ghana được đánh giá là một trong những tập thể đáng xem tại World Cup 2026.

Ngoài 3 nước đồng chủ nhà Mỹ, Canada và Mexico, 18 đội tuyển có vé dự World Cup gồm Australia, Nhật, Iran, Jordan, Hàn Quốc, Uzbekistan (châu Á), Morocco, Tunisia, Ai Cập, Algeria, Ghana (châu Phi), Argentina, Brazil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay (Nam Mỹ), New Zealand (châu Đại dương).

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Bê bối rúng động bóng đá châu Phi

Liên đoàn Bóng đá Equatorial Guinea (FEGUIFUT) sa thải HLV trưởng Juan Micha cùng nhiều trụ cột sau khi tự ý bỏ trận gặp Malawi thuộc vòng loại World Cup 2025 khu vực châu Phi.

23 giờ trước

Duy Anh

Ghana dự World Cup World Cup Ghana châu Phi

Đọc tiếp

HLV Kim Sang-sik muon thang dam Nepal hinh anh

HLV Kim Sang-sik muốn thắng đậm Nepal

24 phút trước 16:51 13/10/2025

0

Trước trận tái đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Nepal lúc 19h30 ngày 14/10 trên sân Thống Nhất, HLV Kim Sang-sik muốn toàn đội phải ghi nhiều bàn hơn so với trận lượt đi.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý