Bê bối rúng động bóng đá châu Phi

  • Chủ nhật, 12/10/2025 18:27 (GMT+7)
  • 23 giờ trước

Liên đoàn Bóng đá Equatorial Guinea (FEGUIFUT) sa thải HLV trưởng Juan Micha cùng nhiều trụ cột sau khi tự ý bỏ trận gặp Malawi thuộc vòng loại World Cup 2025 khu vực châu Phi.

Theo thông báo chính thức từ FEGUIFUT, vụ việc xảy ra trước trận áp chót bảng H vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi 9/10, khi một nhóm cầu thủ chủ chốt từ chối bay sang Malawi thi đấu. Họ cáo buộc điều kiện tập luyện tồi tệ, chế độ đãi ngộ chậm trễ và sự thiếu tôn trọng kéo dài từ phía Liên đoàn.

Bộ Thể thao nước này ra quyết định mạnh tay, loại toàn bộ người tham gia đình công khỏi danh sách đội tuyển. HLV Micha dẫn dắt Equatorial Guinea từ năm 2021, giờ mất việc sau bê bối.

Ông Casto Nopo được chỉ định làm HLV tạm quyền cho trận cuối bảng H gặp Liberia vào ngày 13/10. Tuy nhiên, danh sách triệu tập mới vắng hàng loạt gương mặt quen thuộc từng làm nên chiến tích lịch sử tại Cúp châu Phi 2024 (AFCON).

Tại giải đấu đó, Equatorial Guinea từng gây chấn động khi thắng chủ nhà Bờ Biển Ngà 4-0 và cầm hòa Nigeria 1-1, đứng đầu bảng trước hai ông lớn châu Phi. Dù sau đó bị loại ở vòng 1/8 bởi bàn thắng phút cuối của Guinea, đội bóng nhỏ bé này đã trở thành hiện tượng. Kể từ đó, họ tiếp tục giành vé dự AFCON 2025 tại Morocco (khai mạc ngày 21/12), nhưng hành trình đến World Cup 2026 coi như đã khép lại.

Vụ đình công lần này có thể khiến Equatorial Guinea đối mặt với án phạt từ FIFA do vi phạm nghĩa vụ thi đấu quốc tế. Truyền thông địa phương cảnh báo rằng đội bóng có thể bị trừ điểm hoặc cấm thi đấu.

Kịch bản FIFA bốc thăm chọn đội đi World Cup

Một kịch bản chưa từng có tiền lệ khiến bóng đá châu Phi dậy sóng khi FIFA có thể phải tổ chức bốc thăm để xác định đội giành vé dự World Cup 2026.

46:2781 hôm qua

FIFA điều tra vụ bê bối gây chấn động ở vòng loại World Cup châu Phi

Sáng 11/10, FIFA thông báo mở cuộc điều tra nhắm vào đội tuyển Equatorial Guinea và kết quả có thể khiến quốc gia châu Phi này mất cơ hội dự World Cup 2026.

07:45 11/10/2025

Cầu thủ gốc Việt dự World Cup

Tiền vệ Ibrahim Maza, cầu thủ mang hai dòng máu Algeria và Việt Nam, cùng đội tuyển châu Phi giành vé dự World Cup 2026.

09:31 10/10/2025

Minh Nghi

