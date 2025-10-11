Kịch bản FIFA bốc thăm chọn đội đi World Cup

Một kịch bản chưa từng có tiền lệ khiến bóng đá châu Phi dậy sóng khi FIFA có thể phải tổ chức bốc thăm để xác định đội giành vé dự World Cup 2026.

Nigeria hiện đứng thứ 3 ở bảng C.

Theo thể thức vòng loại châu Phi, 9 đội đầu bảng giành vé trực tiếp dự World Cup, 4 đội nhì có thành tích tốt sẽ đá play-off. Lúc này, bảng C trở thành tâm điểm vì mức độ cân bằng hiếm có khi Benin, Nigeria và Nam Phi đều còn nguyên cơ hội.

Benin dẫn đầu với 17 điểm sau 9 trận, Nam Phi bám sát với 15 điểm, còn Nigeria đứng thứ 3 với 14 điểm. Trớ trêu thay, lượt cuối lại là trận cầu sinh tử giữa Benin và Nigeria, trong khi Nam Phi tiếp Rwanda trên sân nhà.

Nếu Benin thắng, họ đi tiếp. Nếu hòa, họ vẫn chắc vé nếu Nam Phi không thắng. Nhưng nếu Nigeria thắng, mọi thứ có thể biến thành "cơn ác mộng" đối với FIFA. Trường hợp Nigeria thắng Benin 2-1 (bằng tỷ số thua đối thủ lượt đi), hai đội sẽ có cùng điểm, cùng hiệu số, cùng thành tích đối đầu, và cách duy nhất phân định tấm vé là số thẻ phạt.

Đáng chú ý, Nigeria nhận tổng cộng 13 thẻ vàng, ít hơn Benin đúng 1 thẻ sau 9 lượt trận. Thậm chí, nếu Nigeria và Benin bằng luôn số thẻ vàng, thẻ đỏ, quy định của FIFA buộc phải bốc thăm ngẫu nhiên để xác định đội xếp trên, nghĩa là tấm vé World Cup có thể được định đoạt bởi vận may.

Tình huống "điên rồ" này khiến người hâm mộ Nigeria và Benin đứng ngồi không yên. Một trận đấu, một bàn thắng hay thậm chí một tấm thẻ vàng có thể là ranh giới giữa giấc mơ World Cup và thảm họa bị loại.