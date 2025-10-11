Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Kịch bản FIFA bốc thăm chọn đội đi World Cup

  • Thứ bảy, 11/10/2025 18:48 (GMT+7)
  • 23 giờ trước

Một kịch bản chưa từng có tiền lệ khiến bóng đá châu Phi dậy sóng khi FIFA có thể phải tổ chức bốc thăm để xác định đội giành vé dự World Cup 2026.

Nigeria hiện đứng thứ 3 ở bảng C.

Theo thể thức vòng loại châu Phi, 9 đội đầu bảng giành vé trực tiếp dự World Cup, 4 đội nhì có thành tích tốt sẽ đá play-off. Lúc này, bảng C trở thành tâm điểm vì mức độ cân bằng hiếm có khi Benin, Nigeria và Nam Phi đều còn nguyên cơ hội.

Benin dẫn đầu với 17 điểm sau 9 trận, Nam Phi bám sát với 15 điểm, còn Nigeria đứng thứ 3 với 14 điểm. Trớ trêu thay, lượt cuối lại là trận cầu sinh tử giữa Benin và Nigeria, trong khi Nam Phi tiếp Rwanda trên sân nhà.

Nếu Benin thắng, họ đi tiếp. Nếu hòa, họ vẫn chắc vé nếu Nam Phi không thắng. Nhưng nếu Nigeria thắng, mọi thứ có thể biến thành "cơn ác mộng" đối với FIFA. Trường hợp Nigeria thắng Benin 2-1 (bằng tỷ số thua đối thủ lượt đi), hai đội sẽ có cùng điểm, cùng hiệu số, cùng thành tích đối đầu, và cách duy nhất phân định tấm vé là số thẻ phạt.

Đáng chú ý, Nigeria nhận tổng cộng 13 thẻ vàng, ít hơn Benin đúng 1 thẻ sau 9 lượt trận. Thậm chí, nếu Nigeria và Benin bằng luôn số thẻ vàng, thẻ đỏ, quy định của FIFA buộc phải bốc thăm ngẫu nhiên để xác định đội xếp trên, nghĩa là tấm vé World Cup có thể được định đoạt bởi vận may.

Tình huống "điên rồ" này khiến người hâm mộ Nigeria và Benin đứng ngồi không yên. Một trận đấu, một bàn thắng hay thậm chí một tấm thẻ vàng có thể là ranh giới giữa giấc mơ World Cup và thảm họa bị loại.

FIFA điều tra vụ bê bối gây chấn động ở vòng loại World Cup châu Phi

Sáng 11/10, FIFA thông báo mở cuộc điều tra nhắm vào đội tuyển Equatorial Guinea và kết quả có thể khiến quốc gia châu Phi này mất cơ hội dự World Cup 2026.

34:2065 hôm qua

Benin chạm một tay vào giấc mơ World Cup

Chiến thắng 1-0 trước Rwanda ngay trên sân khách hôm 10/10 đưa Benin lên ngôi đầu bảng C vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi, và chỉ còn cách tấm vé dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đúng một trận hòa.

36:2153 hôm qua

Kịch bản điên rồ ở vòng loại World Cup châu Phi

Tối 10/10, Bờ Biển Ngà tưởng chừng có vé World Cup sớm nhưng Gabon ngăn điều này xảy ra bằng màn lội ngược dòng ấn tượng với 4 bàn thắng của Aubameyang.

44:2641 hôm qua

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

World Cup FIFA World Cup châu Phi bốc thăm

  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

Barcelona het sach tien ve cong hinh anh

Barcelona hết sạch tiền vệ công

10 phút trước 18:00 12/10/2025

0

HLV Hansi Flick đang đối mặt với cơn khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng khi Dani Olmo dính chấn thương trong thời gian tập trung đội tuyển Tây Ban Nha.

Tuong lai HLV Kluivert se ra sao? hinh anh

Tương lai HLV Kluivert sẽ ra sao?

2 giờ trước 16:08 12/10/2025

0

Indonesia tan mộng World Cup 2026 sau thất bại trước Iraq, còn tương lai của HLV Patrick Kluivert phủ bóng hoài nghi.

