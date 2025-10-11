Benin chạm một tay vào giấc mơ World Cup

Chiến thắng 1-0 trước Rwanda ngay trên sân khách hôm 10/10 đưa Benin lên ngôi đầu bảng C vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi, và chỉ còn cách tấm vé dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đúng một trận hòa.

Benin đang thăng hoa tại vòng loại World Cup 2026.

Benin - đội bóng nhỏ bé đang xếp thứ 93 thế giới - trên cả Guinea Xích Đạo và Trung Quốc - chưa từng góp mặt ở một kỳ World Cup nào. Nhưng giờ đây, họ đang đứng trước cơ hội lịch sử: chỉ cần không thua Nigeria ở lượt trận cuối, Benin sẽ lần đầu tiên góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, diễn ra ở Mỹ, Mexico và Canada vào năm sau.

Trận thắng trước Rwanda với tỷ số 1-0 là điển hình cho lối chơi thực dụng và kỷ luật của Benin. Suốt phần lớn thời gian, họ chấp nhận phòng ngự sâu, không vượt qua vạch giữa sân. Nhưng chỉ cần một khoảnh khắc, Benin tạo nên sự khác biệt: thủ môn Marcel Dandjinou tung cú ném bóng dài, Ampussou thoát xuống trong pha lộn xộn của hàng thủ Rwanda rồi chuyền ngang cho Tosin dễ dàng đệm bóng ghi bàn.

Chiến thắng này không chỉ giúp Benin loại Rwanda khỏi cuộc đua play-off, mà còn được hưởng lợi khi Nam Phi bất ngờ bị Zimbabwe cầm chân 0-0, qua đó vươn lên dẫn trước đối thủ hai điểm. Nghĩa là chỉ cần một kết quả hòa trước Nigeria, họ sẽ chính thức viết nên trang sử vàng đầu tiên cho bóng đá nước nhà.

Tuy nhiên, kịch bản của lượt trận cuối hứa hẹn sẽ nghẹt thở. Nigeria - đội vừa thắng Lesotho 2-1 - đang kém Benin ba điểm và bị loại khỏi nhóm play-off nếu giữ nguyên cục diện. “Đại bàng xanh” buộc phải thắng Benin với cách biệt ít nhất ba bàn, đồng thời trông chờ Nam Phi không thắng Rwanda, mới hy vọng giành vé.

Một bên là Benin - hiện tượng kỳ diệu của vòng loại châu Phi, bên kia là Nigeria - gã khổng lồ đang ở thế đường cùng. Lượt trận cuối bảng C sẽ không chỉ là cuộc chiến vì điểm số, mà còn là cuộc đua giữa niềm tin, bản lĩnh và lịch sử.