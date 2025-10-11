Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Pha xử lý làm dậy sóng mạng xã hội của Mbappe

  • Thứ bảy, 11/10/2025 06:02 (GMT+7)
  • 06:02 11/10/2025

Rạng sáng 11/10, tiền đạo sinh năm 1998 có pha làm bàn đẳng cấp trong trận thắng 3-0 trước Azerbaijan ở vòng loại World Cup 2026.

Bàn thắng của Mbappe.

Phút 45+2, Kylian Mbappe nhận bóng từ Hugo Ekitike, trước khi có quyết định táo bạo: đột phá từ giữa sân. Chân sút thuộc biên chế Real Madrid xử lý khéo léo và đầy tốc độ vượt qua ít nhất 6 cầu thủ đội khách, trước khi tung cú dứt điểm hiểm hóc vào góc xa, hạ nốt thủ môn, qua đó mang về bàn mở tỷ số.

"Rất Messi những cũng rất Ronaldo", một fan bình luận. "Pha làm bàn siêu thực", người thứ 2 lên tiếng. "Trao ngay giải Puskas cho cậu ấy", fan thứ 3 bình luận.

Mbappe nối dài mạch phong độ thăng hoa với bàn thắng ở trận đấu thứ 10 liên tiếp ở mọi cấp độ. Tính riêng trong màu áo tuyển quốc gia, "Ninja Rùa" (biệt danh Mbappe) có 53 pha lập công, thành tích chỉ kém Olivier Giroud (57 bàn). Ngày Mbappe giành ngôi vị số một trong lịch sử tuyển Pháp chỉ còn là điều sớm muộn.

Không chỉ ghi bàn, Mbappe còn kiến tạo để Adrien Rabiot nhân đôi cách biệt ở phút 69. Đến phút 84, Florian Thauvin ấn định thắng lợi 3-0 cho "Gà trống".

Pháp chứng tỏ sức mạnh vượt trội ở vòng loại World Cup với 3 chiến thắng liên tiếp, bỏ xa đội đứng thứ 2, Ukraine đến 5 điểm. Ở lượt tiếp theo diễn ra vào 13/10, thầy trò HLV Didier Deschamps sẽ gặp Iceland.

  Kylian Mbappe

    Kylian Mbappe

    Kylian Mbappé là cầu thủ bóng đá người Pháp gốc Cameroon-Algérie thi đấu ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ Paris Saint-Germain tại Ligue 1 và Đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp.

    • Ngày sinh: 20/12/1998
    • Nơi sinh: Bondy, Pháp
    • Vị trí: Tiền đạo
    • Chiều cao: 1.78 m

Đọc tiếp

