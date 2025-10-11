Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bất ngờ lớn ở vòng loại World Cup khu vực Bắc Mỹ

  • 05:51 11/10/2025

Việc tuyển Haiti vươn lên dẫn đầu bảng C trong giai đoạn cuối của vòng loại World Cup 2026 khu vực CONCACAF khiến nhiều người cảm thấy khó tin.

Haiti có cơ hội tiến vào vòng chung kết World Cup 2026.

Hôm 10/10, Haiti giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước đội chủ nhà Nicaragua, qua đó tạo nên một trong những cú sốc lớn ở vòng loại World Cup 2026 khu vực CONCACAF.

Sau 3 trận, Haiti có 5 điểm như Honduras nhưng xếp trên nhờ hơn chỉ số phụ. Haiti chưa từng góp mặt tại World Cup kể từ năm 1974, nhưng đang có cơ hội làm nên lịch sử.

Với việc Mỹ, Mexico và Canada đã chắc suất tham dự World Cup 2026 với tư cách đồng chủ nhà, thể thức vòng loại khu vực CONCACAF đã được điều chỉnh.

Ba đội đứng đầu mỗi bảng ở vòng loại cuối cùng sẽ giành vé trực tiếp đến World Cup, trong khi hai đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ có cơ hội tranh suất còn lại thông qua vòng play-off liên lục địa.

Nếu Haiti tiếp tục giữ vững ngôi đầu, cơ hội để họ viết kỳ tích tại vòng loại World Cup 2026 khu vực CONCACAF rất dễ xảy ra. Với một quốc gia đang gặp nhiều vấn đề bất ổn và mức sống thấp, việc Haiti chơi tốt như vậy gây ngạc nhiên.

Thậm chí, nếu Haiti giành vé dự World Cup 2026, người hâm mộ của họ sẽ gặp khó khăn trong việc đến Mỹ cổ vũ đội nhà, do quốc gia này hiện nằm trong danh sách cấm nhập cảnh theo sắc lệnh từ của Tổng thống Donald Trump.

Tường Linh

Haiti Donald Trump World Cup 2026

