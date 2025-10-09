Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Những đội giành vé dự World Cup 2026

  Thứ năm, 9/10/2025
Tuyển Ghana gần như chắc suất dự World Cup 2026, và chuẩn bị trở thành đội thứ 20 dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tại Bắc Mỹ vào mùa hè năm sau.

Tuyển Ghana 99,99%% dự World Cup 2026.

Rạng sáng 9/10, Ghana thắng đậm Trung Phi tới 5-0 ở lượt trận áp chót bảng I vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi. Sau 9 trận, Ghana (hiệu số +16) dẫn đầu bảng I với 22 điểm, hơn đội xếp thứ hai Madagascar (hiệu số + 8) 3 điểm.

Về lý thuyết, Ghana chưa giành vé đến World Cup 2026, nhưng họ chỉ tuột vé nếu kịch bản điên rồ ở lượt cuối bảng I diễn ra. Để mất suất tham dự, Ghana phải thua trong trận đấu cuối cùng trước Comoros, đồng thời Madagascar phải đánh bại Mali với cách biệt từ 8 bàn thắng trở lên.

Kịch bản được xem là rất khó xảy ra, nếu không muốn nói là gần như không thể. Trước đó, Ai Cập đánh bại Djibouti 3-0, qua đó trở thành đội tuyển thứ 19 giành vé dự World Cup 2026.

Ngoài 3 nước đồng chủ nhà Mỹ, Canada và Mexico, 16 đội tuyển khác giành quyền dự World Cup gồm Australia, Nhật, Iran, Jordan, Hàn Quốc, Uzbekistan (châu Á), Morocco, Tunisia, Ai Cập (châu Phi), Argentina, Brazil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay (Nam Mỹ), New Zealand (châu Đại dương).

Ghana cũng gần như giành vé, dựa vào cục diện hiện tại. Sau loạt trận của các đội tuyển quốc gia vào tháng này, dự kiến có thêm 5 tấm vé khác được xác định ở khu vực châu Phi, 2 tấm vé ở khu vực châu Á.

