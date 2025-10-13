Đội bóng tý hon tạo cơn địa chấn ở vòng loại World Cup

Thắng CH Czech 2-1 rạng sáng 13/10, đội bóng tý hon Quần đảo Faroe bất ngờ vươn lên cạnh tranh suất play-off World Cup - điều từng bị coi là bất khả thi.

Quần đảo Faroe (áo trắng) tạo cú sốc lớn ở vòng loại World Cup 2026.

Nếu có ai nói rằng một đội bóng chỉ bằng dân số của một phường nhỏ ở Hà Nội có thể đánh bại CH Czech và mơ về World Cup, hẳn nhiều người sẽ bật cười. Nhưng đó lại là sự thật đang diễn ra ở Quần đảo Faroe - vùng đất nhỏ bé giữa Bắc Đại Tây Dương, nơi bóng đá đang trở thành biểu tượng của lòng kiên cường và khát vọng phi thường.

Rạng sáng 13/10, Faroe tạo nên một trong những chiến thắng vĩ đại nhất lịch sử của mình: hạ CH Czech 2-1 tại vòng loại World Cup 2026. Đối thủ xếp cao hơn họ tới 97 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, sở hữu dàn cầu thủ đang thi đấu ở Anh, Đức và Italy, còn Faroe chỉ có những người bán thời gian - thợ điện, ngư dân hay giáo viên - khoác áo đội tuyển. Nhưng chính họ, bằng tinh thần không biết sợ, đã khiến cả châu Âu phải ngả mũ.

Trận thắng này cũng đánh dấu chiến thắng thứ tư của Faroe trong chiến dịch vòng loại, trong đó có 3 trận liên tiếp toàn thắng, bao gồm màn vùi dập Montenegro 4-0. Từ một đội bóng từng bị xem là “lót đường”, họ đang chỉ kém CH Czech một điểm và vẫn còn cơ hội, dù mong manh, để dự vòng play-off World Cup - điều chưa từng xảy ra trong lịch sử bóng đá nước này.

Đây là bước tiến thần kỳ của một nền bóng đá từng phải đá trên mặt cỏ nhân tạo và tập luyện giữa gió biển thét gào. Từ năm 2009 đến 2014, Faroe chỉ thắng 2 trong 35 trận quốc tế, thậm chí từng thua cả U21 Thái Lan.

Nhưng trong vòng 10 năm qua, họ thay đổi hoàn toàn diện mạo: đầu tư mạnh mẽ vào sân bãi, hệ thống đào tạo trẻ và chương trình phát triển huấn luyện viên. Liên đoàn bóng đá Faroe (FSF) cũng khuyến khích các CLB trong nước giữ mô hình bán chuyên, tạo điều kiện để cầu thủ vừa có nghề nghiệp ổn định, vừa được tập luyện trong môi trường chuyên nghiệp hóa dần.

Sự đầu tư đó đang gặt hái quả ngọt. Không chỉ đội tuyển quốc gia, mà đội U21 Faroe cũng thắng 3 trong 4 trận vòng loại Euro U21, một thành tích chưa từng có. Họ đang trở thành ví dụ sống động cho cách mà một quốc gia nhỏ bé có thể xây dựng niềm tự hào thể thao dựa trên hệ thống chặt chẽ, thay vì trông chờ phép màu.

Hiện tại, Faroe có 55.000 dân. Nhưng trên sân cỏ, họ đang khiến cả châu Âu phải nhắc đến. Truyền thông quốc tế gọi đây là “tuần lễ lịch sử nhất trong thể thao Faroe”, khi bóng đá - chứ không phải bóng ném hay chèo thuyền - mới là môn thể thao đưa tên đất nước nhỏ bé này ra thế giới.

Dĩ nhiên, cơ hội dự World Cup của Faroe chỉ còn khoảng 0,1%. Ở lượt cuối, họ phải làm khách trên sân Croatia, đội đầu bảng, trong khi CH Czech chỉ cần thắng Gibraltar - đội yếu nhất bảng, chưa có điểm nào. Nhưng dù kết cục ra sao, hành trình của Faroe đã là một chiến thắng tinh thần vĩ đại.

Từ chỗ bị xem là “đội bóng học hỏi kinh nghiệm”, Faroe giờ đây đã khiến các đối thủ phải dè chừng. Họ không chỉ phòng ngự kiên cường, mà còn tổ chức tấn công mạch lạc, pressing mạnh mẽ và dám mơ lớn. Trong những ngày mà bóng đá hiện đại bị chi phối bởi tiền bạc và danh tiếng, câu chuyện về Faroe - đội bóng của những người lao động giản dị - nhắc ta nhớ rằng trái tim và niềm tin vẫn là sức mạnh lớn nhất trên sân cỏ.

Quần đảo Faroe có thể không đến được World Cup, nhưng họ đã chạm đến trái tim người hâm mộ khắp thế giới. Và dù chỉ là 0,1% cơ hội, họ vẫn nắm lấy nó với tất cả niềm tự hào của một dân tộc nhỏ bé nhưng vĩ đại trong tinh thần thể thao.