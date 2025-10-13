Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Địa chấn tại vòng loại World Cup khu vực châu Âu

  • Thứ hai, 13/10/2025 04:59 (GMT+7)
  • 12 giờ trước

Rạng sáng 13/10, tuyển Faroe đánh bại CH Czech 2-1 ở bảng L, vòng loại World Cup.

Trước đối thủ đang xếp thứ 39 thế giới và hơn họ tới 97 bậc trên BXH FIFA, thầy trò HLV Eydun Klakstein đã thi đấu kiên cường và tạo nên một trong những chiến thắng vĩ đại nhất lịch sử bóng đá quốc gia chỉ có khoảng 54.000 dân này.

Ngay từ đầu trận, đội chủ nhà đã cho thấy tinh thần chiến đấu quả cảm. Arni Frederiksberg sớm tạo ra cơ hội nguy hiểm, trong khi hàng thủ Faroe đứng vững trước sức ép liên tục của đội khách. CH Czech có hai cơ hội mười mươi ở cuối hiệp một khi Matej Vydra và Vaclav Jemelka đều dứt điểm chệch khung thành trong gang tấc.

Sang hiệp hai, bước ngoặt đến khi Hanus Sorensen ghi bàn mở tỷ số bằng cú sút tuyệt đẹp sau pha kiến tạo của Jakup Andreasen, khiến khán đài như bùng nổ. Dù Adam Karabec kịp gỡ hòa cho đội khách bằng pha dứt điểm cận thành, hàng thủ Séc tiếp tục mắc sai lầm tai hại, tạo điều kiện cho Martin Agnarsson dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội chủ nhà ở phút 81.

Faroe giành 3 trận thắng liên tiếp đầu tiên trong lịch sử vòng loại World Cup, đồng thời hẹp cách biệt với chính CH Czech xuốngchỉ còn 1 điểm. Với phong độ ấn tượng Faroe vẫn có quyền mơ về việc giành vị trí thứ 2, đồng nghĩa với vé vào vòng play-off.

Bên cạnh đó, thất bại của CH Czech đồng nghĩa với việc Croatia 99% có vé dự thẳng World Cup. Ở lượt tiếp theo, Luka Modric cùng đồng đội chỉ cần thêm 1 điểm trước Faroe để giữ vị trí nhất bảng. Ngay cả khi Croatia thua không quá đậm, CH Czech cũng khó lòng vượt lên, do hiệu số giữa hai đội quá chênh lệch (4 so với 19).

Faroe thang Czech anh 1

Cục diện bảng L.

