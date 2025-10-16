MU ra tối hậu thư cho Casemiro

Tiền vệ Casemiro phải giảm lương nếu muốn gắn bó với MU, giữa lúc nhiều đội bóng ở Saudi Pro League và quê nhà Brazil bày tỏ sự quan tâm.

MU muốn giữ Casemiro với điều kiện anh chấp nhận giảm lương.

Ngôi sao 33 tuổi còn hợp đồng đến hè 2026, kèm điều khoản gia hạn thêm một năm. Tuy nhiên, việc kích hoạt điều khoản này đồng nghĩa MU tiếp tục trả mức thu nhập khổng lồ 375.000 bảng mỗi tuần, trong bối cảnh ban lãnh đạo tìm cách cắt giảm quỹ lương.

Theo Daily Mail, MU đang đánh giá lại tương lai của những cầu thủ còn dưới 1 năm hợp đồng, trong đó Casemiro là trường hợp đáng chú ý. CLB yêu cầu anh giảm lương đáng kể nếu muốn gắn bó lâu dài. HLV Ruben Amorim vẫn tin cựu tiền vệ Real Madrid có thể đóng góp nhiều hơn sau hè 2026.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano tiết lộ: "Tình thế của Casemiro rất đặc biệt. Anh vẫn là trụ cột trong phòng thay đồ và thủ lĩnh thực thụ. Tuy nhiên, hiện chưa có cuộc đàm phán nào về hợp đồng mới. Casemiro từng từ chối những lời đề nghị hấp dẫn từ Saudi Arabia, nhưng khả năng chia tay vào mùa hè tới là có thật".

Theo ESPN, nhiều CLB Brazil và Saudi Pro League đang theo dõi sát sao diễn biến hợp đồng của Casemiro. Nếu không đạt được thỏa thuận mới, anh sẽ được tự do đàm phán với các đội bóng bên ngoài nước Anh từ tháng 1/2026.

Dưới thời HLV Amorim, Casemiro là trụ cột ở vị trí tiền vệ mỏ neo trong sơ đồ 3-4-3. Kinh nghiệm và khả năng đánh chặn của anh được xem là nền tảng giúp MU cân bằng giữa phòng ngự và tấn công. Kể từ khi gia nhập MU, Casemiro ra sân 83 trận ở Premier League, ghi 7 bàn thắng, vô địch Cúp Liên đoàn và FA Cup.