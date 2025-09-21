Hành động đẹp của Casemiro, Bruno Fernandes

Bộ đôi ngôi sao MU, Bruno Fernandes và Casemiro, để lại khoảnh khắc ấm áp trong trận thắng 2-1 trước Chelsea ở vòng 5 Premier League hôm 20/9.

Casemiro và Bruno Fernandes tạo điểm nhấn ở trận thắng Chelsea. Ảnh: Reuters.

Khi các cầu thủ MU và Chelsea chờ tung đồng xu để chọn sân, cơn mưa lớn trút xuống Old Trafford khiến dàn cầu thủ nhí đi cùng run rẩy vì lạnh. Chứng kiến cảnh này, Bruno Fernandes và Casemiro nhanh chóng cởi áo khoác để trao cho các cầu thủ nhí trước khi thủ tục trên sân được hoàn tất.

Hành động này được ống kính máy quay ghi lại và lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội. Người hâm mộ dành nhiều lời khen ngợi cho Bruno và Casemiro, coi đây là minh chứng cho sự tử tế và tinh thần trách nhiệm của những ngôi sao lớn với đàn em.

Cả Bruno và Casemiro sau đó còn ghi dấu ấn chuyên môn khi mỗi người có một pha lập công trong hiệp một, góp công lớn giúp "Quỷ đỏ" đánh bại Chelsea 2-1. Tuy nhiên, Casemiro lại suýt trở thành tội đồ của MU khi bị truất quyền thi đấu ở phút 45+5, khiến cả hai đội phải chơi thiếu người trong phần còn lại của trận đấu.

Tính đến nay, Casemiro đã nhận 4 thẻ đỏ trong màu áo MU sau hơn 130 trận. Con số này khá nhiều nếu so với quãng thời gian khoác áo Real Madrid, nơi anh chỉ phải nhận 2 thẻ đỏ sau 336 trận.

Với 3 điểm giành được, MU vươn lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng, kém top 4 chỉ 2 điểm.

2 bàn thắng giúp MU hạ Chelsea Đêm 20/9, MU chật vật đánh bại Chelsea 2-1 trên sân nhà ở trận cầu tâm điểm vòng 5 Premier League nhờ bàn thắng của Bruno Fernandes và Casemiro.