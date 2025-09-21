Pha bóng ngẫu hứng của Mbeumo

Đêm 20/9, Bryan Mbeumo có pha xử lý gây trầm trồ trong chiến thắng 2-1 của MU trước Chelsea ở vòng 5 Premier League.

Mbeumo chuyền bóng ngẫu hứng cho đồng đội.

Trong tình huống lên bóng ở hiệp một, Mbeumo nhận bóng bên cánh phải theo hướng tấn công của MU. Khi bị 2 cầu thủ Chelsea áp sát, cựu tiền đạo Brentford xoay người đánh gót một chạm cực hay để chuyền cho Noussair Mazraoui băng lên.

Pha xử lý của Mbeumo lập tức làm bùng nổ cộng đồng mạng. "Cậu ấy xử lý tự tin quá", "Lâu rồi MU mới có một cầu thủ chạy cánh chất lượng như vậy", "Mbeumo là khác biệt lớn nhất của MU"... là phản ứng chung của người hâm mộ.

Mbeumo không cần ghi bàn hay kiến tạo để trở thành tâm điểm ở Old Trafford. Được Ruben Amorim xếp đá lệch phải trong sơ đồ 3 tiền đạo, tân binh người Cameroon tạo ra pha bóng khiến thủ thành Robert Sanchez phạm lỗi và nhận thẻ đỏ, mở ra bước ngoặt cho trận đấu.

Từ đó, Mbeumo liên tục hành hạ hàng thủ Chelsea bằng tốc độ và những pha di chuyển khôn ngoan. Anh trở thành đối tác quen thuộc trong các pha phối hợp với Bruno Fernandes, cho thấy tầm ảnh hưởng ngày càng rõ rệt chỉ sau vài trận khoác áo “Quỷ đỏ”.

Mbeumo rời sân ở phút 69 và nhận những tràng pháo tay nồng nhiệt từ các CĐV MU. Màn trình diễn chất lượng của tuyển thủ Cameroon góp công vào chiến thắng 2-1 trước Chelsea. "Quỷ đỏ" tạm thoát khỏi khủng hoảng khi leo lên vị trí thứ 10 trên BXH Premier League 2025/26.

2 bàn thắng giúp MU hạ Chelsea Đêm 20/9, MU chật vật đánh bại Chelsea 2-1 trên sân nhà ở trận cầu tâm điểm vòng 5 Premier League nhờ bàn thắng của Bruno Fernandes và Casemiro.