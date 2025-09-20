Dàn cầu thủ chạy nhanh nhất Premier League mùa này

|
Trang chủ Premier League thống kê Jackson Tchatchoua (Wolves - áo xanh) đang là cầu thủ chạy nhanh nhất giải từ đầu mùa. Anh đạt tốc độ tối đa 37,30 km/h ở trận Wolves thua Everton 2-3 hôm 30/8.
|
Bryan Mbeumo xếp thứ 2 khi đạt tốc độ 36,36 km/h. Thành tích của Mbeumo được ghi nhận khi MU hòa Fulham 1-1 hôm 24/8. Dù có tốc độ ấn tượng, tân binh của MU chưa thể giúp đội bóng thu về những kết quả khả quan.
|
Daniel James (số 7) tiếp tục chứng tỏ khả năng bứt tốc đáng sợ tại Leeds United. Cựu cầu thủ MU đạt tốc độ tối đa 36,14 km/h ở trận hòa Newcastle 0-0 hôm 30/8.
|
Tại Brighton, Yankuba Minteh nổi bật với tốc độ đáng nể. Tiền đạo này phát huy điểm mạnh ở trận thắng Man City 2-1 hôm 31/8, khi đạt mốc 36,11 km/h.
|
Tân binh Anthony Elanga của Newcastle ghi dấu ấn với pha bứt tốc ấn tượng trong trận thua Liverpool 2-3 hôm 26/8. Trang chủ Premier League thống kê Elanga đạt tốc độ tối đa 36 km/h.
|
Một tân binh khác là Jeremie Frimpong (số 30) của Liverpool tỏa sáng ở trận thắng Bournemouth 4-2 hôm 16/8. Ngoài những pha tạt bóng và phối hợp, cựu sao Leverkusen còn gây chú ý với tốc độ đáng sợ (35,86 km/h).
|
Ola Aina, hậu vệ của Nottingham Forest, là điểm sáng trong thất bại 0-3 trước West Ham hôm 31/8 khi đạt tốc độ tối đa 35,82 km/h.
|
Một cầu thủ khác của Brighton cũng góp mặt trong top 10 là Brajan Gruda. Anh đạt tốc độ 35,82 km/h ở trận thắng Man City 2-1 hôm 31/8.
