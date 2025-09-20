Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Dàn cầu thủ chạy nhanh nhất Premier League mùa này

  • Thứ bảy, 20/9/2025 11:57 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Bryan Mbeumo, Anthony Elanga hay Jeremie Frimpong là những cầu thủ có tốc độ ấn tượng nhất ở Premier League từ đầu mùa.

Bryan Mbeumo anh 1

Trang chủ Premier League thống kê Jackson Tchatchoua (Wolves - áo xanh) đang là cầu thủ chạy nhanh nhất giải từ đầu mùa. Anh đạt tốc độ tối đa 37,30 km/h ở trận Wolves thua Everton 2-3 hôm 30/8.
Bryan Mbeumo anh 2

Bryan Mbeumo xếp thứ 2 khi đạt tốc độ 36,36 km/h. Thành tích của Mbeumo được ghi nhận khi MU hòa Fulham 1-1 hôm 24/8. Dù có tốc độ ấn tượng, tân binh của MU chưa thể giúp đội bóng thu về những kết quả khả quan.
Bryan Mbeumo anh 3

Daniel James (số 7) tiếp tục chứng tỏ khả năng bứt tốc đáng sợ tại Leeds United. Cựu cầu thủ MU đạt tốc độ tối đa 36,14 km/h ở trận hòa Newcastle 0-0 hôm 30/8.
Bryan Mbeumo anh 4

Tại Brighton, Yankuba Minteh nổi bật với tốc độ đáng nể. Tiền đạo này phát huy điểm mạnh ở trận thắng Man City 2-1 hôm 31/8, khi đạt mốc 36,11 km/h.
Bryan Mbeumo anh 5

Tân binh Anthony Elanga của Newcastle ghi dấu ấn với pha bứt tốc ấn tượng trong trận thua Liverpool 2-3 hôm 26/8. Trang chủ Premier League thống kê Elanga đạt tốc độ tối đa 36 km/h.
Bryan Mbeumo anh 6

Một tân binh khác là Jeremie Frimpong (số 30) của Liverpool tỏa sáng ở trận thắng Bournemouth 4-2 hôm 16/8. Ngoài những pha tạt bóng và phối hợp, cựu sao Leverkusen còn gây chú ý với tốc độ đáng sợ (35,86 km/h).
Bryan Mbeumo anh 7

Ola Aina, hậu vệ của Nottingham Forest, là điểm sáng trong thất bại 0-3 trước West Ham hôm 31/8 khi đạt tốc độ tối đa 35,82 km/h.
Bryan Mbeumo anh 8

Một cầu thủ khác của Brighton cũng góp mặt trong top 10 là Brajan Gruda. Anh đạt tốc độ 35,82 km/h ở trận thắng Man City 2-1 hôm 31/8.

Tốc độ đáng nể của tân binh MU

Tân binh Bryan Mbeumo của MU lọt vào danh sách những cầu thủ chạy nhanh nhất ở Premier League mùa giải này.

18:00 8/9/2025

8 đội bóng đắt giá nhất thế giới

Real Madrid, Barcelona hay Man City là những tập thể được Transfermarkt định giá cao nhất thế giới hiện tại.

3 giờ trước

Đã từng có thời châu Á thống trị marathon thế giới hơn 10 năm

Ngày nay, đường chạy marathon là cuộc đua của các VĐV Đông Phi như Kenya hay Ethiopia nhưng trước và sau thế chiến thứ 2 thì đó là sân chơi của "dân cầm đũa".

6 giờ trước

Nhìn lại màn vùi dập MU 3-0 của Man City Tối 14/9, MU thua 0-3 trước Man City ở vòng 14 Premier League.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Duy Luân

Bryan Mbeumo Everton Fulham Bryan Mbeumo premier league

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý