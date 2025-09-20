Dàn cầu thủ chạy nhanh nhất Premier League mùa này

Bryan Mbeumo xếp thứ 2 khi đạt tốc độ 36,36 km/h. Thành tích của Mbeumo được ghi nhận khi MU hòa Fulham 1-1 hôm 24/8. Dù có tốc độ ấn tượng, tân binh của MU chưa thể giúp đội bóng thu về những kết quả khả quan.