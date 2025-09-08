Tốc độ đáng nể của tân binh MU

Tân binh Bryan Mbeumo của MU lọt vào danh sách những cầu thủ chạy nhanh nhất ở Premier League mùa giải này.

Khoảnh khắc bứt tốc ấn tượng của Mbeumo ở trận gặp Fulham.

Sau khi hoàn tất thương vụ chuyển nhượng trị giá khoảng 70 triệu bảng từ Brentford, Mbeumo không mất thời gian để chứng tỏ giá trị. Anh ghi 2 bàn trong 4 trận đầu tiên cho "Quỷ đỏ". Thậm chí, Mbeumo còn được bầu chọn là cầu thủ hay nhất tháng 8 của MU.

Tốc độ là yếu tố quan trọng đối với bất kỳ tiền đạo nào muốn thành công tại Premier League, bởi nhịp độ trận đấu luôn ở mức cao. Trang chủ Premier League xác nhận Mbeumo đứng thứ hai trong danh sách cầu thủ chạy nhanh nhất mùa này, chạm mốc 36,3 km/h.

Thành tích của Mbeumo được ghi nhận trong hòa Fulham 1-1 hôm 24/8. Tình huống bắt đầu khi Manuel Ugarte phát bóng dài sau pha đá phạt nguy hiểm của Fulham vào vùng cấm. Dù bứt tốc sau, Mbeumo đuổi kịp bóng khiến hậu vệ Antonee Robinson của Fulham vất vả phá bóng ra biên.

Tuyển thủ Cameroon nhanh chóng hòa nhập với hệ thống chiến thuật 3-4-2-1 của Ruben Amorim, và trở thành nhân tố quan trọng trong đội hình MU. Mùa trước, Mbeumo ghi tới 20 bàn thắng và có thêm 8 kiến tạo. Cầu thủ được kỳ vọng giúp MU chấm dứt nỗi thất vọng kéo dài trong việc tìm kiếm một tiền đạo xuất sắc cho đội bóng.

Trở lại với danh sách cầu thủ chạy nhanh nhất, Jackson Tchatchoua của Wolves đứng đầu (37,3 km/m). Xếp sau Tchatchoua và Mbeumo lần lượt là Daniel James (Leeds United - 36,1 km/h), Yankuba Minteh (Brighton - 36,1 km/h) và Anthony Elanga (Newcastle - 36,0 km/h).