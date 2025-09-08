Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cầu thủ MU bị chê 'vô dụng'

  • Thứ hai, 8/9/2025 11:00 (GMT+7)
  • 13 phút trước

Cựu HLV George Burley khuyên Ruben Amorim loại thủ môn Altay Bayindir khỏi đội hình MU trong phần còn lại của mùa giải.

Onana lẫn Bayindir đều gây thất vọng lớn.

"Bayindir không thể ra sân. Cậu ấy có thể xử lý những pha bóng tầm thường, nhưng hoàn toàn vô dụng với các tình huống phạt góc hay bóng bổng", Goal dẫn lời ông Burley. "Thủ môn mới phải biết chỉ huy hàng thủ, tạo uy tín và làm chủ các tình huống cố định. Các đội giờ sẽ nhắm vào điểm yếu này của MU".

Hôm 17/8, "Quỷ đỏ" thất bại 0-1 trên sân nhà trước Arsenal ở trận mở màn Premier League. Dù cả đội không chơi tệ, sai lầm của thủ môn Bayindir khiến họ mất điểm. Mùa trước, Bayindir từng để Son Heung-min ghi bàn trực tiếp từ quả phạt góc ở League Cup.

MU vốn gặp khó ở vị trí thủ môn kể từ khi David De Gea ra đi. Andre Onana chưa thực sự chiếm trọn niềm tin người hâm mộ. Trong kỳ chuyển nhượng hè 2025, "Quỷ đỏ" đưa về tài năng trẻ Senne Lammens từ Royal Antwerp để tăng lựa chọn cho Amorim.

Tuy nhiên, cựu thủ môn tuyển Anh Ben Foster chia sẻ: "Tôi xem khá nhiều video của Lammens. Từ những gì tôi thấy, cậu ấy có vẻ là một thủ môn có năng lực. Tuy nhiên, tôi chưa thấy được khả năng kiểm soát bóng của Lammens và tôi nghĩ đây là một thương vụ vội vàng. Việc ký hợp đồng với thủ môn vào ngày chót cho thấy đội đang rất khó khăn".

Đáng chú ý, Onana được cho là đạt thỏa thuận sang Thổ Nhĩ Kỳ chơi bóng. Khả năng cao Lammens được HLV Amorim trao cơ hội bắt chính, còn Bayindir trở lại với ghế dự bị quen thuộc.

Onana nhân đôi thu nhập khi bị tống khỏi MU

Andre Onana chấp nhận sang Trabzonspor theo dạng cho mượn từ Manchester United đến hết mùa giải, đồng thời nhân đôi mức lương nhờ khoản phí lót tay và tiền thưởng đi kèm.

6 giờ trước

Onana đồng ý rời MU

Theo The Athletic, MU đang tiến gần đến việc để thủ môn Andre Onana ra đi theo dạng cho mượn sang Trabzonspor trong mùa giải 2025/26.

29:1762 hôm qua

MU tìm được bến đỗ mới cho Onana

Trabzonspor bất ngờ đạt được thỏa thuận với Manchester United về việc mượn thủ môn Andre Onana trong mùa hè năm nay.

38:2259 hôm qua

Minh Nghi

