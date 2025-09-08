Onana nhân đôi thu nhập khi bị tống khỏi MU

Andre Onana chấp nhận sang Trabzonspor theo dạng cho mượn từ Manchester United đến hết mùa giải, đồng thời nhân đôi mức lương nhờ khoản phí lót tay và tiền thưởng đi kèm.

Onana phải ra đi để cứu sự nghiệp.

Thủ môn người Cameroon dự kiến bay sang Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 11/9 sau khi hai CLB hoàn tất thỏa thuận. Manchester United sẽ không nhận được phí cho mượn và trong hợp đồng cũng không kèm điều khoản mua đứt vào cuối mùa giải.

Tương lai của Onana tại Old Trafford bị đặt dấu hỏi suốt mùa hè, sau khi Manchester United liên tục tìm kiếm một thủ môn mới và cuối cùng chiêu mộ Senne Lammens từ Antwerp với giá 21,7 triệu bảng vào tuần trước. Dù những nguồn tin thân cận khẳng định Onana sẽ ở lại, Manchester United vẫn muốn anh ra đi.

Cơ hội đến khi Trabzonspor chuẩn bị bán thủ môn Ugurcan Cakir cho Galatasaray, và thương vụ mượn Onana được xúc tiến nhanh chóng trước khi thị trường chuyển nhượng ở Thổ Nhĩ Kỳ khép lại vào ngày 12/9.

Kể từ khi gia nhập Manchester United từ Inter Milan với giá 47,2 triệu bảng cách đây hai năm, Onana nhiều lần mắc sai lầm và không duy trì được sự ổn định. Ở mùa giải này, anh mới có duy nhất một lần ra sân - trong trận thua ê chề trước Grimsby Town tại Carabao Cup - và lại mắc thêm lỗi.

Tình cảnh của Onana càng khó khăn hơn khi anh lỡ toàn bộ giai đoạn tiền mùa giải do chấn thương gân kheo ngay ngày thứ hai trở lại tập luyện hồi tháng 7. Sau khi Manchester United mua được Lammens, tương lai của Onana tại Old Trafford coi như bị đóng sập dù hợp đồng với "Quỷ đỏ" vẫn còn ba năm.

Do vậy, việc sang Thổ Nhĩ Kỳ là bước đi cần thiết để tự cứu vãn sự nghiệp. Onana chẳng có gì thiệt thòi khi thu nhập tăng gấp đôi.