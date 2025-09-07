Onana đồng ý rời MU

Theo The Athletic, MU đang tiến gần đến việc để thủ môn Andre Onana ra đi theo dạng cho mượn sang Trabzonspor trong mùa giải 2025/26.

Onana sẽ sang Thổ Nhĩ Kỳ để làm lại từ đầu.

Chuyên gia chuyển nhượng David Ornstein thông tin thêm: "Onana sẵn sàng gia nhập Trabzonspor và đang chờ xem xét hợp đồng cho việc ra đi. Thương vụ dự kiến diễn ra mà không có phí chuyển nhượng hay điều khoản mua đứt".

Trabzonspor muốn Onana ra sân ngay ngay trận gặp Fenerbahce vào ngày 15/9, trong bối cảnh kỳ chuyển nhượng ở Thổ Nhĩ Kỳ kéo dài đến 12/9. Ngược lại, MU sớm lên kế hoạch thay thế Onana khi ký hợp đồng với thủ môn Senne Lammens từ Royal Antwerp hè này.

Dù tự tin vào khả năng của mình, Onana nhận ra cơ hội thi đấu thường xuyên tại MU sẽ rất hạn chế. Sau khi chiêu mộ Lammens, MU mở đường cho Onana tìm kiếm bến đỗ mới, đặc biệt thầy trò HLV Ruben Amorim chỉ còn tham dự 2 đấu trường FA Cup và Premier League mùa này.

Trước tình hình đó, Trabzonspor nhanh chóng đưa ra lời đề nghị hỏi mượn. Thủ môn 29 tuổi cân nhắc nghiêm túc cơ hội, với mong muốn duy trì phong độ và tìm lại vị thế mà bản thân xứng đáng.

"Thương vụ giúp Onana và MU đều đạt được lợi ích. Onana tìm được sân chơi ổn định, còn MU giải quyết được tình trạng cạnh tranh thủ môn phức tạp hiện tại", The Athletic kết luận.

Mùa giải này, thủ môn người Cameroon chưa ra sân tại Premier League. Anh mới bắt chính trong trận thua trước Grimsby ở Carabao Cup. Sau khi bị loại khỏi đội hình gặp Fulham hôm 24/8, đại diện của Onana hỏi MU về khả năng tìm kiếm cơ hội ra đi.

Onana gia nhập MU từ Inter Milan vào tháng 7/2023 với giá 51 triệu euro cùng 4 triệu euro phụ phí, hợp đồng kéo dài đến năm 2028. Dù vậy, những sai lầm liên tiếp khiến thủ thành người Cameroon bị chỉ trích.