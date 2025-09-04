MU muốn tống khứ Onana

Manchester United đang nghiêm túc xem xét việc chia tay thủ môn Andre Onana sau màn trình diễn gây thất vọng.

MU rao bán Onana. Ảnh: Reuters.

TEAMTALK cho biết "Quỷ đỏ" đã tiến hành cuộc thảo luận với vài đội bóng ở Saudi Pro League về việc chuyển nhượng thủ môn này. Nguyên nhân đến từ việc Onana mắc nhiều sai lầm và không còn được ban huấn luyện tín nhiệm.

Hôm 3/9, Onana còn đã khiến ban lãnh đạo MU không vui vì yêu cầu vô lý. Anh mong muốn được ký hợp đồng mới, đồng thời không bị cắt giảm 25% lương do MU không giành vé dự Champions League. Hiển nhiên, yêu cầu này không được chấp thuận.

HLV Ruben Amorim được cho là không hài lòng với động thái của Onana. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha ưu tiên sử dụng một thủ môn mới phù hợp với triết lý của mình, trong khi Onana đã có những màn trình diễn không ổn định và mắc sai lầm đáng tiếc.

Sau khi tuyển mộ Senne Lammens từ Royal Antwerp, vai trò của Onana lẫn thủ môn Altay Bayindir tại sân Old Trafford bị giảm đi. Cả hai có thể rời đi khi một vài giải đấu trên thế giới vẫn cho phép mua bán cầu thủ, đặc biệt là Saudi Pro League. Hạn chót của kỳ chuyển nhượng hè ở giải này là vào ngày 10/9.

Saudi Pro League, với tham vọng lớn và nền tảng tài chính mạnh mẽ, có thể là lối thoát cho Onana. Dù chưa có thỏa thuận nào được ký kết, các cuộc đàm phán vẫn diễn ra. Bên cạnh đó, MU cũng sẵn sàng lắng nghe các đề nghị từ các giải khác.

