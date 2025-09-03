HLV Kim Sang-sik: ‘U23 Việt Nam không may’

Dù giành chiến thắng 2-0 trước U23 Bangladesh tối 3/9, HLV Kim Sang-sik cho rằng U23 Việt Nam chưa gặp may bởi liên tục bị xà ngang, cột dọc từ chối bàn thắng.

HLV Kim Sang-sik cho rằng U23 Việt Nam chưa gặp may vì phung phí nhiều cơ hội. Ảnh: Tâm Minh.

“Trận đấu hôm nay, U23 Việt Nam tạo ra nhiều cơ hội nhưng không gặp may vì một số tình huống bị xà ngang, cột dọc từ chối. Hiệp 2, U23 Bangladesh thi đấu tốt hơn, thủ môn của họ cứu thua rất hay. Về tổng thể tôi chưa hài lòng về trận đấu và chúng tôi sẽ cải thiện để chuẩn bị cho những trận sau”, HLV Kim Sang-sik phát biểu sau trận thắng của U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam có trận ra quân thuận lợi tại vòng loại U23 châu Á 2026 khi đánh bại U23 Bangladesh với tỷ số 2-0 nhờ các pha lập công của Ngọc Mỹ và Lê Viktor. Chiến lược gia người Hàn Quốc nhận xét về trận đấu: “Hôm nay, trận đấu diễn ra trong thời tiết nóng nhưng chúng tôi có kết quả tốt. Lê Viktor thể hiện tốt, tuân thủ đấu pháp và có một bàn thắng, tôi muốn gửi lời chúc mừng cậu ấy”.

Tương tự, ông Kim nhận xét về sự trở lại của Thanh Nhàn và màn trình diễn của Xuân Bắc: “Đây là trận đấu đầu tiên Thanh Nhàn trở lại sau chấn thương. Cậu ấy có màn thể hiện ấn tượng, di chuyển thông minh. Còn Xuân Bắc có thể lực tốt, chạy khá nhiều. Tuy nhiên, Xuân Bắc cần cải thiện về khâu chuyền bóng để trở thành cầu thủ toàn diện hơn trong tương lai”.

Trước trận đấu của U23 Việt Nam, HLV Kim Ssang-sik có mặt để theo dõi trận đấu giữa U23 Yemen với U23 Singapore. Ông nhận định về hai đối thủ: “Tôi có mặt theo dõi 2 đội này thi đấu. Điều quan trọng nhất với các đội đều là thể lực. Các cầu thủ thi đấu dưới nhiệt độ nóng ảnh hưởng rất nhiều đến thể lực nhất là phải thi đấu 90 phút. Ở bảng C, trình độ 4 đội tương tương với nhau nên với bất kỳ đối thủ nào U23 Việt Nam đều phải chuẩn bị kỹ lưỡng”.

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Singapore vào ngày 6/9. Trận đấu còn lại với U23 Yemen sẽ diễn ra ngày 9/9. Đây được coi là trận chung kết bảng C để xác định tấm vé đi tiếp.