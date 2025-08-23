Mbeumo gây ấn tượng mạnh

Bryan Mbeumo nhanh chóng ghi điểm với người hâm mộ sau khi gia nhập tháng trước, đồng thời mang đến làn gió tích cực cho phòng thay đồ Old Trafford.

Trong tập mới nhất của loạt chương trình “First Impressions”, các cầu thủ Manchester United đồng loạt dành những đánh giá tích cực về tân binh số 19. Matthijs de Ligt nhận xét Mbeumo là một người khiêm nhường, dễ gần và rất đáng quý. Anh đặc biệt ấn tượng với tốc độ, sức mạnh cùng khả năng dứt điểm của đồng đội mới, đồng thời cho rằng khi đạt thể trạng sung mãn nhất, cầu thủ người Cameroon sẽ còn bùng nổ hơn nữa.

Tom Heaton cũng đánh giá cao sức mạnh và kỹ năng tạt bóng bằng chân trái của Mbeumo, đồng thời tin rằng đồng đội sẽ trở thành một bổ sung chất lượng cho hàng công.

Manuel Ugarte mô tả Mbeumo là một người trầm tính nhưng luôn vui vẻ, nhanh chóng hòa nhập với tập thể và sở hữu nền tảng thể chất ấn tượng, giúp anh dễ dàng ghi bàn.

Casemiro thì nhớ lại những lần đối đầu với Mbeumo khi tiền đạo này còn ở Brentford và thừa nhận cầu thủ người Cameroon từng gây cho mình không ít khó khăn. Bởi vậy, Casemiro tin việc anh thể hiện chất lượng tại MU là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Mbeumo đang hoà nhập với Manchester United.

Một số cầu thủ trẻ như Tyler Fredricson hay Kobbie Mainoo cũng không tiếc lời khen ngợi. Họ đánh giá Mbeumo mạnh mẽ, nhanh nhẹn, giỏi trong vòng cấm và có thể mang lại nhiều bàn thắng cũng như kiến tạo cho đội bóng. Ayden Heaven nhấn mạnh sự khác biệt của Mbeumo ở khả năng ghi bàn và tin rằng sự xuất hiện của anh giúp MU trở nên nguy hiểm hơn.

Patrick Chinazaekpere Dorgu cho rằng tân binh này hòa nhập rất nhanh trong giai đoạn tiền mùa giải và sở hữu đầy đủ những phẩm chất cần thiết của một cầu thủ hàng đầu. Trong khi đó, Diego Leon tỏ ra bất ngờ trước kỹ thuật và khả năng xử lý bóng khéo léo của Mbeumo.

