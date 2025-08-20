Mbeumo bộc lộ vấn đề ở trận thua Arsenal

CĐV MU cho rằng tiền đạo Bryan Mbeumo vẫn cần thời gian để kết nối tốt với Amad Diallo bên cánh phải.

Mbeumo cần thời gian để kết hợp với Amad. Ảnh: Reuters

Dù thua 0-1 trước Arsenal tại vòng 1 Premier League hôm 17/8, người hâm mộ "Quỷ đỏ" vẫn cảm thấy tích cực về màn trình diễn của đội bóng, đặc biệt với những tân binh như Bryan Mbeumo và Matheus Cunha. Cả hai chơi tự tin và mang lại sự phấn khích trong những pha xử lý.

Tuy nhiên, một vài CĐV nhanh chóng nhận ra khả năng phối hợp của Mbeumo và Amad Diallo ở cánh phải cần phải cải thiện. Sau khi Amad vào sân thay Diogo Dalot ở hiệp hai, các CĐV đã nhận thấy Amad và Mbeumo có dấu hiệu giẫm chân nhau, bởi cả hai đều có xu hướng rê bóng vào trung lộ để phối hợp hoặc dứt điểm.

Một người dùng trên X bình luận: "Cặp đôi Mbeumo và Amad chưa thể hoạt động tốt, MU cần thay đổi!" Một người khác cũng cho hay: "Tôi sẽ luôn xếp Dalot đá ở vị trí hậu vệ phải thay vì Amad".

Nhiều CĐV chỉ ra sự khác biệt giữa Dalot và Amad là rất rõ ràng. Dalot thường xuyên bám biên, tạo không gian cho Mbeumo rê bóng vào trung lộ. Cách chơi của Dalot trái ngược với Amad, một mẫu cầu thủ thích đi bóng tạo đột biến.

Một người hâm mộ cho biết: "MU trông cân bằng hơn với Dalot ở cánh phải. Amad có một màn trình diễn tốt nhưng cậu ấy và Mbeumo đều muốn cắt vào trung lộ và sút. Không ai muốn tạt bóng từ cánh phải".

MU sẽ đối đầu với Fulham trên sân khách tại vòng 2 Premier League hôm 24/8.

