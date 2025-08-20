Phe Barca nộp đơn đòi bãi nhiệm chủ tịch La Liga

Hội đồng Thể thao Tối cao Tây Ban Nha (CSD) vẫn đang xem xét yêu cầu bãi nhiệm Javier Tebas, Chủ tịch La Liga, do Miguel Galan - chủ tịch CENAFE (Trung tâm Quốc gia Đào tạo HLV Bóng đá) gửi lên

Javier Tebas đang bị phe Barcelona tố cáo

Ngày 12/8, Galan đệ đơn chính thức lên CSD và chủ tịch José Manuel Rodríguez Uribes, trong đó đề nghị “bãi nhiệm ông Javier Tebas Medrano khỏi cương vị chủ tịch La Liga vì đã phạm 5 vi phạm rất nghiêm trọng theo điều 76.2.a) của Luật Thể thao số 10/1990, ngày 15/10, liên quan đến việc vi phạm nghĩa vụ trung lập”.

Theo Galan, Tebas có nhiều hành vi tiết lộ thông tin tài chính nội bộ của Barca, gây ảnh hưởng đến uy tín và lợi ích của CLB. Cụ thể, lần đầu tiên xảy ra ngày 2/4 năm nay, khi La Liga công bố quyết định không cho phép Barca thực hiện thương vụ “VIP Box” trị giá 100 triệu euro, dù trước đó vào tháng 12 đã thông qua.

Quyết định này được đưa ra dựa trên báo cáo kiểm toán viên của Barca. Theo khiếu nại từ phía Barcelona, sau khi bị phản ứng, thông tin trên cũng bị xóa khỏi website chính thức của La Liga. Tuy vậy, Barca không gửi báo cáo đến CSD, mà chính chủ tịch CENAFE đã làm việc này.

Tiếp đó, Galan cũng tố cáo một cuộc trao đổi giữa Javier Tebas và Athletic Club Bilbao liên quan đến khả năng chi trả phí giải phóng hợp đồng của Nico Williams, trong đó phía Bilbao đã được cung cấp thông tin về tình hình tài chính của Barca.

Trường hợp thứ tư xuất phát từ phát biểu công khai của Tebas trên truyền thông, khi ông cho rằng Barcelona “không bị ràng buộc 1-1 trong Fair Play”, ám chỉ việc CLB không còn quá chặt trong quy định tài chính.

Cuối cùng là việc ông Tebas tiết lộ nội dung lá thư gửi CSD ngày 28/3 liên quan đến tranh chấp Dani Olmo. Theo Galán, hành động này đã gây ra tổn thất tài chính cũng như uy tín đối với Barcelona.

Như vậy, sau các vụ việc liên quan trước đây với chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF), Javier Tebas nay tiếp tục trở thành mục tiêu công kích của CENAFE. Quyết định cuối cùng thuộc về CSD, cơ quan hiện vẫn đang thẩm định yêu cầu bãi nhiệm này.