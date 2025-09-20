Nếu Garnacho tỏa sáng, MU sẽ mất nhiều hơn một trận thua

Alejandro Garnacho trở lại Old Trafford trong màu áo Chelsea, mang theo nhiều lớp cảm xúc trái ngược.

Garnacho sẽ có mặt tại Old Trafford cuối tuần này, nhưng trong màu áo Chelsea.

Với người hâm mộ, đó là dịp gặp lại tài năng từng thắp sáng hy vọng. Nhưng với HLV Ruben Amorim, đây giống như cuộc trưng cầu dân ý về năng lực dẫn dắt - bởi nếu cậu học trò cũ tỏa sáng, niềm tin vốn đã lung lay sẽ thêm phần rạn vỡ.

Từ niềm hy vọng đến cái tên gây tranh cãi

Có những trận đấu vượt ra ngoài khuôn khổ 90 phút, trở thành thước đo cho cả triều đại huấn luyện. Trận Manchester United tiếp Chelsea sẽ diễn ra lúc 23h30 ngày 20/9 thuộc vòng 5 Premier League nằm trong số đó, khi Alejandro Garnacho - “đứa con” của Old Trafford - trở lại trong tư thế đối đầu thầy cũ Ruben Amorim.

Không chỉ là cuộc tái ngộ, đây là bài kiểm tra khắc nghiệt cho HLV người Bồ Đào Nha, người đã đặt cược niềm tin vào chiến lược loại bỏ Garnacho để thiết lập kỷ luật và trật tự mới.

Garnacho từng mang trong mình hình bóng của một ngôi sao Manchester United đích thực: tốc độ, kỹ thuật, sự táo bạo và cả phần ngạo nghễ. Người hâm mộ yêu mến anh đến mức hát vang “Viva Garnacho” như cách họ từng ca ngợi Cristiano Ronaldo - thần tượng lớn nhất của bản thân. Khoảnh khắc ngả bàn đèn giành giải Puskas vào lưới Everton, hay bàn mở tỷ số trong trận chung kết FA Cup 2024 trước Man City, in dấu đậm nét trong ký ức CĐV.

Thế nhưng, đằng sau những phút lóe sáng là một chuỗi rắc rối. Garnacho thường xuyên phản ứng thái quá khi bị thay ra, thả “like” vào những bài viết chỉ trích HLV, hoặc khoe khoang quá mức trên mạng xã hội.

Dưới thời Erik ten Hag, những hành động đó phần nào được bỏ qua, bởi chiến lược gia Hà Lan vẫn coi anh là trụ cột tương lai. Nhưng với Ruben Amorim - người xây dựng lối chơi đề cao kỷ luật chiến thuật - sự kiêu ngạo ấy là điều không thể chấp nhận.

Garnacho là trường hợp khó hiểu với MU.

Chỉ vài tháng sau khi nắm quyền, Amorim đưa Garnacho vào “đội bom xịt”. Một thông điệp mạnh mẽ gửi đến toàn đội: không ai được phép đứng trên tập thể. Vấn đề ở chỗ, quyết định ấy cũng đồng nghĩa với việc United mất đi một trong những cầu thủ sáng tạo và đột biến nhất.

Trận đấu của ký ức và hệ quả

Thật trớ trêu, Garnacho ra mắt đội một Manchester United năm 2022 trong trận gặp Chelsea. Ba năm sau, anh khoác áo Chelsea để quay lại thánh địa cũ. Câu chuyện càng thêm cay đắng khi Manchester United nhận về 40 triệu bảng - con số thấp so với giá trị một cầu thủ đóng góp 21 bàn thắng và kiến tạo mùa trước. Đó là hậu quả của việc anh bị hạ giá trị trong “đội bom xịt”.

Với CĐV, phản ứng dành cho Garnacho nhiều khả năng pha trộn giữa la ó và tiếc nuối. Họ không ghét bỏ anh như từng ghét Fernando Torres khi rời Liverpool sang Chelsea. Garnacho vẫn là một phần ký ức đẹp, và nếu có tiếng huýt sáo, đó chủ yếu để khẳng định sự ủng hộ dành cho Amorim. Nhưng điều nguy hiểm cho HLV nằm ở chỗ: nếu Garnacho tỏa sáng, nếu Chelsea rời Old Trafford với chiến thắng, thì tiếng huýt sáo có thể nhanh chóng biến thành lời chất vấn.

Ngay từ khi được bổ nhiệm, Amorim được BLĐ Manchester United trao quyền tuyệt đối trong việc tái cấu trúc đội hình. Việc bán Garnacho, một “ngọc quý” từ lò đào tạo, là minh chứng cho niềm tin ấy. Nhưng niềm tin nào cũng có giới hạn, nhất là khi “Quỷ đỏ” đang chật vật với thành tích chỉ đạt trung bình một điểm mỗi trận ở Premier League.

Trong bối cảnh đó, sự trở lại của Garnacho giống như cuộc trưng cầu dân ý không chính thức về Amorim. Nếu Manchester United thắng, quyết định của ông sẽ được nhìn nhận như bước đi dũng cảm, đặt kỷ luật tập thể lên trên cá nhân. Nhưng nếu thất bại, và đặc biệt là nếu Garnacho tỏa sáng, đó sẽ trở thành cây gậy để dư luận và CĐV quất ngược lại HLV - rằng ông đã để tuột mất một tài năng để đổi lấy những kết quả nghèo nàn.

Liệu rằng Garnacho có toả sáng và chứng minh rằng, Ruben Amorim đã sai khi đẩy anh đi?

Ở góc độ chuyên môn, Garnacho cũng là nạn nhân của sự thay đổi chiến thuật. Anh tỏa sáng trong sơ đồ 4-3-3 của Ten Hag - nơi cầu thủ chạy cánh thuần túy có đất diễn. Nhưng trong hệ thống 3-4-2-1 của Amorim, anh buộc phải đá hộ công hoặc wing-back (hậu vệ biên dâng cao), những vị trí không phù hợp. Kết hợp với cá tính bốc đồng, mâu thuẫn bùng phát là điều tất yếu.

Song, cũng không thể bỏ qua yếu tố thế hệ. Garnacho gia nhập Manchester United năm 16 tuổi, khi thế giới đang chìm trong đại dịch. Một cậu bé xa quê, ít vốn ngôn ngữ, dễ mắc sai lầm ứng xử. Sự gắn bó với điện thoại, những hành động bị cho là “tự ái” có thể chỉ là biểu hiện của thế hệ mới. Câu hỏi đặt ra: liệu Amorim có quá cứng nhắc, hay ông chỉ đơn giản là không có thời gian để kiên nhẫn với một cầu thủ như thế?

Garnacho trở lại Old Trafford, không còn là chàng trai trẻ mang áo số 49 chờ cơ hội, mà là ngôi sao Chelsea với quyết tâm chứng minh giá trị. Với CĐV, đó là dịp gợi lại ký ức vàng son xen lẫn tiếc nuối. Với Garnacho, đó là cơ hội khẳng định bản thân. Nhưng quan trọng nhất, với Ruben Amorim, đây là bài kiểm tra không được phép thất bại.

Bởi nếu Garnacho tỏa sáng và Manchester United gục ngã, cuộc trưng cầu dân ý sẽ có kết quả rõ ràng: niềm tin dành cho Amorim sẽ rạn nứt, và chiếc ghế HLV tại Old Trafford có thể nóng hơn bao giờ hết.