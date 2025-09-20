3 cầu thủ MU khó chịu với Garnacho

3 trụ cột MU từng lên tiếng nhắc nhở tiền đạo trẻ người Argentina vì thái độ và hành vi trong phòng thay đồ, nhưng không thành.

Garnacho được cho là mang lại bầu không khí tiêu cực ở MU.

Alejandro Garnacho chia tay Manchester United trong kỳ chuyển nhượng hè 2025 để gia nhập Chelsea với mức phí 40 triệu bảng. Tuy nhiên, những câu chuyện hậu trường cho thấy mối quan hệ giữa cầu thủ trẻ người Argentina và phòng thay đồ Old Trafford không hề êm ả.

Theo The Sun, trước khi Garnacho rời đi, 3 đàn anh trong đội gồm đội trưởng Bruno Fernandes, tiền vệ Casemiro và trung vệ Harry Maguire trực tiếp góp ý, khuyên anh thay đổi thái độ và đặt lợi ích tập thể lên hàng đầu. Dù vậy, ngôi sao sinh năm 2004 được cho là phớt lờ những lời khuyên này.

HLV Ruben Amorim từng kỳ vọng nhiều vào Garnacho, dần trở nên thất vọng khi cầu thủ trẻ liên tục thể hiện sự khó chịu, nóng nảy và mang lại bầu không khí tiêu cực trong phòng thay đồ. Cuối cùng, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha quyết định để anh ra đi và khẳng định không hối tiếc về quyết định này.

Gia nhập Chelsea, Garnacho phát biểu đầy tự tin: "Tôi từng rất thích xem Chelsea khi còn nhỏ. Tôi có tinh thần chiến thắng, đam mê và cá tính mạnh mẽ. Tôi nghĩ mình phù hợp tự nhiên với một CLB như Chelsea, đội vừa vô địch Club World Cup".

Tuy nhiên, kể từ khi khoác áo "The Blues", Garnacho mới chỉ có 2 lần ra sân mà chưa để lại dấu ấn bàn thắng hay kiến tạo. Cuối tuần này, cầu thủ 21 tuổi sẽ có cơ hội tái ngộ MU khi Chelsea hành quân đến Old Trafford.