Viễn cảnh Mainoo sang Man City

Man City nhắm đến tài năng trẻ Kobbie Mainoo khi tương lai của cầu thủ trẻ tại MU trở nên khó đoán.

Dưới thời HLV Ruben Amorim, Mainoo không có suất đá chính thường xuyên tại Old Trafford, khiến tương lai bị đặt dấu hỏi. The Athletic xác nhận Mainoo khát khao ra sân thể hiện bản thân khi World Cup 2026 đến gần.

Trong bối cảnh đó, theo TEAMtalk, Man City lên kế hoạch chiêu mộ Mainoo. HLV Pep Guardiola đánh gia cao tiền vệ 20 tuổi. Trong trận Man City thắng MU 3-0 hôm 14/9, Guardiola được nhìn thấy ôm đầu kinh ngạc trước pha xử lý hay của Mainoo ở giữa sân.

Với khả năng kiểm soát bóng, tư duy chiến thuật và điều phối trận đấu, Mainoo phù hợp hoàn hảo với triết lý của Guardiola ở sân Etihad. Tuy nhiên, MU chắc chắn không dễ dàng để Mainoo gia nhập đối thủ cùng thành phố.

Ngoài ra, động thái này cũng khiến CĐV "Quỷ đỏ" phẫn nộ. Việc Mainoo, một cầu thủ trưởng thành từ học viện Carrington, chuyển đến Man City là đòn giáng mạnh vào lòng tự tôn của CĐV MU, qua đó có thể dẫn đến các cuộc biểu tình và phản đối lâu dài.

Không chỉ Man City, cả Newcastle United và Chelsea cũng theo dõi tình hình của Mainoo. Hiện tại, hợp đồng của Mainoo với MU còn thời hạn đến năm 2027, kèm điều khoản gia hạn. Nếu cầu thủ người Anh ra đi, mức phí chuyển nhượng có thể lên đến hơn 70 triệu bảng.

Khi kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026 gần kề, mọi sự chú ý sẽ đổ dồn vào tương lai của Mainoo. Trong trường hợp tiếp tục không được HLV Amorim trao cơ hội, Mainoo sẽ càng quyết tâm ra đi.