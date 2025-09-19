Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Viễn cảnh Mainoo sang Man City

  • Thứ sáu, 19/9/2025 15:35 (GMT+7)
  • 40 phút trước

Man City nhắm đến tài năng trẻ Kobbie Mainoo khi tương lai của cầu thủ trẻ tại MU trở nên khó đoán.

Dưới thời HLV Ruben Amorim, Mainoo không có suất đá chính thường xuyên tại Old Trafford, khiến tương lai bị đặt dấu hỏi. The Athletic xác nhận Mainoo khát khao ra sân thể hiện bản thân khi World Cup 2026 đến gần.

Trong bối cảnh đó, theo TEAMtalk, Man City lên kế hoạch chiêu mộ Mainoo. HLV Pep Guardiola đánh gia cao tiền vệ 20 tuổi. Trong trận Man City thắng MU 3-0 hôm 14/9, Guardiola được nhìn thấy ôm đầu kinh ngạc trước pha xử lý hay của Mainoo ở giữa sân.

Với khả năng kiểm soát bóng, tư duy chiến thuật và điều phối trận đấu, Mainoo phù hợp hoàn hảo với triết lý của Guardiola ở sân Etihad. Tuy nhiên, MU chắc chắn không dễ dàng để Mainoo gia nhập đối thủ cùng thành phố.

Ngoài ra, động thái này cũng khiến CĐV "Quỷ đỏ" phẫn nộ. Việc Mainoo, một cầu thủ trưởng thành từ học viện Carrington, chuyển đến Man City là đòn giáng mạnh vào lòng tự tôn của CĐV MU, qua đó có thể dẫn đến các cuộc biểu tình và phản đối lâu dài.

Không chỉ Man City, cả Newcastle United và Chelsea cũng theo dõi tình hình của Mainoo. Hiện tại, hợp đồng của Mainoo với MU còn thời hạn đến năm 2027, kèm điều khoản gia hạn. Nếu cầu thủ người Anh ra đi, mức phí chuyển nhượng có thể lên đến hơn 70 triệu bảng.

Khi kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026 gần kề, mọi sự chú ý sẽ đổ dồn vào tương lai của Mainoo. Trong trường hợp tiếp tục không được HLV Amorim trao cơ hội, Mainoo sẽ càng quyết tâm ra đi.

Mainoo trước cơ hội rời MU

Newcastle có thể là bến đỗ mới của Kobbie Mainoo trong kỳ chuyển nhượng tháng 1, sau khi cầu thủ trẻ không được trọng dụng tại MU.

45:2715 hôm qua

Guardiola kinh ngạc với Mainoo

Kobbie Mainoo có pha xử lý chất lượng, khiến HLV Pep Guardiola ôm đầu khi MU thua Man City 0-3 ở vòng 4 Premier League tối 14/9.

17:49 15/9/2025

'Tại sao Mainoo không đá chính trước Man City?'

Cựu tiền vệ Owen Hargreaves chỉ trích Ruben Amorim vì để Kobbie Mainoo ngồi dự bị trong thất bại 0-3 của MU trước Man City ở vòng 4 Premier League khuya 14/9.

06:10 15/9/2025

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Minh Nghi

