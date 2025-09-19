Động thái của chủ MU khiến Amorim 'run rẩy'

Sir Jim Ratcliffe đến Carrington gặp HLV Ruben Amorim để thăm dò tình hình của MU sau chuỗi thành tích tệ hại từ đầu mùa.

Jim Ratcliffe được cho là thăm dò Amorim trước 3 trận đấu quan trọng của MU.

Áp lực ngày càng gia tăng đối với HLV Ruben Amorim tại MU sau khởi đầu thất vọng trong mùa giải 2025/26. Trước thềm một loạt trận đấu quan trọng, Sir Jim Ratcliffe, đồng sở hữu của câu lạc bộ, có chuyến bay đến Carrington để trực tiếp gặp Amorim.

Theo The Athletic, Ratcliffe đến thăm cơ sở huấn luyện Carrington để tiến hành các cuộc họp, trong đó thảo luận với Amorim về phong độ của đội bóng. Nhà báo Laurie Whitwell cho biết: "Sir Jim Ratcliffe bay bằng trực thăng đến Carrington và muốn cùng Amorim giải quyết các vấn đề".

The Mirror tiết lộ Amorim chỉ còn 3 trận để giữ ghế. MU sẽ đánh giá lại tình hình sau 3 trận gặp Chelsea, Brentford và Sunderland trước khi quyết định hướng tiếp theo. Nếu Amorim ra đi, Oliver Glasner, Gareth Southgate, Marco Silva và Andoni Iraola được cho là ứng viên tiềm năng ngồi ghế nóng ở Old Trafford.

Kể từ khi thay thế Erik ten Hag cách đây 10 tháng, Amorim chỉ giành được 8 chiến thắng trong số 31 trận đấu tại Ngoại hạng Anh. Hôm 14/9, "Quỷ đỏ" nhận thất bại 0-3 trước Manchester City, đẩy họ xuống vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng với chỉ 4 điểm sau 4 vòng đấu.

Ngoài ra, đội bóng thành Manchester cũng bị loại khỏi Carabao Cup ngay từ vòng hai bởi đội bóng hạng Tư Grimsby Town, khiến tình hình càng thêm căng thẳng.

