Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Số tiền khổng lồ chỉ dùng để sa thải HLV ở MU

  • Thứ tư, 17/9/2025 20:44 (GMT+7)
  • 44 phút trước

MU đứng trước quyết định khó khăn khi tương lai của HLV Ruben Amorim bị đặt lên bàn cân cùng những hệ lụy tài chính khổng lồ.

MU không có được sự ổn định trên băng ghế huấn luyện sau khi Sir Alex giải nghệ.

Kể từ khi Sir Alex Ferguson chia tay sân Old Trafford năm 2013, "Quỷ đỏ" chi hơn 54 triệu bảng bồi thường cho 5 HLV bị sa thải. David Moyes nhận 5,2 triệu bảng, Louis van Gaal hưởng 8,4 triệu bảng, Jose Mourinho phá kỷ lục với 19,6 triệu bảng, còn Ole Gunnar Solskjaer và Erik ten Hag lần lượt nhận 10,5 triệu và 10,4 triệu bảng.

Amorim cũng sẽ "bỏ túi" một số tiền không nhỏ trong trường hợp bị sa thải. Tình hình hiện không ủng hộ cựu HLV Sporting CP. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha mới giành được 8 chiến thắng, thu về 31 điểm sau 31 trận Premier Leaguei.

Theo Mirror, HLV 40 tuổi chỉ còn 3 trận để cứu vãn sự nghiệp tại Old Trafford khi MU sắp đối đầu Chelsea, Brentford và Sunderland. Tuy nhiên, Daily Mail cho biết "Quỷ đỏ" có thể cân nhắc giữ Amorim thêm một thời gian do chi phí bồi thường khổng lồ.

MU trao cho Amorim bản hợp đồng có thời hạn 2 năm rưỡi, kèm điều khoản gia hạn 12 tháng, trị giá 6,5 triệu bảng/mùa. Ngoài ra, CLB chủ sân Old Trafford còn trả 9,2 triệu bảng để giải phóng hợp đồng của Amorim với Sporting.

Nếu CLB nửa đỏ thành Manchester quyết định chấm dứt hợp đồng trước ngày 1/11, trước trận gặp Nottingham Forest, họ phải chi 12 triệu bảng chỉ riêng cho Amorim, chưa kể khoản bồi thường cho đội ngũ huấn luyện.

Do đó, quyết định sa thải Amorim không chỉ là bài toán chuyên môn, mà còn là áp lực tài chính khổng lồ đối với ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" thời điểm này.

MU chọn sẵn HLV thay thế Amorim

Gareth Southgate là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất cho chiếc ghế nóng tại sân Old Trafford.

5 giờ trước

Số tiền MU mất khi sa thải Amorim

Manchester United sẽ phải chi gần 12 triệu bảng tiền đền bù hợp đồng nếu quyết định sa thải HLV Ruben Amorim thời điểm này.

34:2061 hôm qua

Man City đuổi việc nhân viên mặc áo MU

Theo The Times, Man City chấm dứt công việc với một nhân viên quầy bar vì mặc áo đấu MU trong lúc phục vụ đồ uống tại sân Etihad ở derby Manchester hôm 14/9.

36:2169 hôm qua

Cuốn tự truyện “Basta: My Life, My Truth” xuất bản năm 2019 của kể lại sự nghiệp Marco van Basten dưới góc nhìn thứ nhất. Huyền thoại người Hà Lan khép lại sự nghiệp ở tuổi 28 khi dính chấn thương mắt cá.

Minh Nghi

MU tốn tiền sa thải Mourinho Solskjaer MU MU tiền sa thải

  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

  • Solskjaer

    Solskjaer

    Ole Gunnar Solskjaer là một huấn luyện viên bóng đá người Na Uy và là cựu cầu thủ của CLB Manchester United, ông thường được biết đến với biệt danh "sát thủ có gương mặt trẻ thơ". Từ 2018, ông là huấn luyện viên của câu lạc bộ Manchester United.

    • Năm sinh: 26/2/1973
    • Nơi sinh: Kristiansund, Na Uy
    • Chiều cao: 1.78 m

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý