Số tiền khổng lồ chỉ dùng để sa thải HLV ở MU

MU đứng trước quyết định khó khăn khi tương lai của HLV Ruben Amorim bị đặt lên bàn cân cùng những hệ lụy tài chính khổng lồ.

MU không có được sự ổn định trên băng ghế huấn luyện sau khi Sir Alex giải nghệ.

Kể từ khi Sir Alex Ferguson chia tay sân Old Trafford năm 2013, "Quỷ đỏ" chi hơn 54 triệu bảng bồi thường cho 5 HLV bị sa thải. David Moyes nhận 5,2 triệu bảng, Louis van Gaal hưởng 8,4 triệu bảng, Jose Mourinho phá kỷ lục với 19,6 triệu bảng, còn Ole Gunnar Solskjaer và Erik ten Hag lần lượt nhận 10,5 triệu và 10,4 triệu bảng.

Amorim cũng sẽ "bỏ túi" một số tiền không nhỏ trong trường hợp bị sa thải. Tình hình hiện không ủng hộ cựu HLV Sporting CP. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha mới giành được 8 chiến thắng, thu về 31 điểm sau 31 trận Premier Leaguei.

Theo Mirror, HLV 40 tuổi chỉ còn 3 trận để cứu vãn sự nghiệp tại Old Trafford khi MU sắp đối đầu Chelsea, Brentford và Sunderland. Tuy nhiên, Daily Mail cho biết "Quỷ đỏ" có thể cân nhắc giữ Amorim thêm một thời gian do chi phí bồi thường khổng lồ.

MU trao cho Amorim bản hợp đồng có thời hạn 2 năm rưỡi, kèm điều khoản gia hạn 12 tháng, trị giá 6,5 triệu bảng/mùa. Ngoài ra, CLB chủ sân Old Trafford còn trả 9,2 triệu bảng để giải phóng hợp đồng của Amorim với Sporting.

Nếu CLB nửa đỏ thành Manchester quyết định chấm dứt hợp đồng trước ngày 1/11, trước trận gặp Nottingham Forest, họ phải chi 12 triệu bảng chỉ riêng cho Amorim, chưa kể khoản bồi thường cho đội ngũ huấn luyện.

Do đó, quyết định sa thải Amorim không chỉ là bài toán chuyên môn, mà còn là áp lực tài chính khổng lồ đối với ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" thời điểm này.