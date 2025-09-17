Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
MU chọn sẵn HLV thay thế Amorim

  • Thứ tư, 17/9/2025 16:00 (GMT+7)
Gareth Southgate là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất cho chiếc ghế nóng tại sân Old Trafford.

Southgate có thể thay Amorim dẫn dắt MU.

Theo truyền thông Anh, danh sách 5 ứng viên cho vị trí HLV trưởng MU vừa được hé lộ. Đáng chú ý, Gareth Southgate được đánh giá cao nhất. Sir Jim Ratcliffe từng cân nhắc mời cựu HLV tuyển Anh thay thế Erik ten Hag vào tháng 11/2024.

Các ứng viên khác gồm HLV Oliver Glasner của Crystal Palace, Andoni Iraola của Bournemouth, và Marco Silva của Fulham. Mauricio Pochettino cũng được quan tâm. HLV người Argentina nhiều lần được liên hệ với công việc, và từng có cuộc đàm phán với MU sau khi rời Chelsea năm 2024.

Hiện tại, tình hình trở nên u ám với Amorim khi MU trải qua khởi đầu tệ hại nhất tại Premier League trong 33 năm qua. Kể từ khi thay thế Ten Hag vào tháng 11 năm ngoái, Amorim chỉ giành được 8 chiến thắng trong 31 trận đấu tại Ngoại hạng Anh.

Ban lãnh đạo MU chưa vội sa thải Amorim, song HLV người Bồ Đào Nha chỉ còn 3 trận để giữ lại công việc tại Old Trafford. Giới chủ "Quỷ đỏ" từng có quyết định tương tự với Ten Hag trước khi sa thải ông chỉ sau 9 trận ở mùa giải trước.

MU sẽ đối đầu với Chelsea vào cuối tuần này tại Old Trafford, trước khi làm khách trên sân Brentford vào ngày 27/9. Sau đó, họ sẽ tiếp đón Sunderland trong trận đấu có thể định đoạt tương lai của Amorim.

