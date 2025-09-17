MU ra tối hậu thư cho Amorim

HLV Ruben Amorim đang đứng trước nguy cơ bị sa thải nếu không cải thiện thành tích của Manchester United.

Amorim không còn nhiều thời gian ở MU. Ảnh: Reuters.

Báo chí Anh cho biết ban lãnh đạo MU hiện vẫn dành sự ủng hộ cho Amorim. Tuy nhiên, những người đứng đầu Quỷ đỏ sẽ đánh giá lại tình hình sau ba trận đấu tiếp theo (trước Chelsea, Brentford và Sunderland). Đây được xem là cơ hội cuối để HLV người Bồ Đào Nha cứu lấy chiếc ghế tại Old Trafford.

Kịch bản này khiến người hâm mộ liên tưởng đến trường hợp của Erik ten Hag. Ở đầu mùa 2024/25, lãnh đạo MU cũng khẳng định giữ niềm tin với chiến lược gia Hà Lan, nhưng rồi bất ngờ sa thải ông chỉ sau 9 trận đấu.

Hiện tại, MU mới giành được 4 điểm sau 4 vòng đấu và đang xếp ở vị trí thứ 14. Thống kê chỉ ra Amorim chỉ thắng 8 trong 31 trận Premier League kể từ lúc nhậm chức vào tháng 11/2024. Một số cầu thủ thậm chí tỏ ra nghi ngờ về hệ thống chiến thuật 3-4-2-1 mà cựu HLV Sporting đang triển khai.

Dù vậy, vẫn có những nguồn tin cho rằng ban lãnh đạo MU có thể kiên nhẫn thêm, bởi việc sa thải Amorim trong năm đầu tiên hợp đồng sẽ khiến CLB phải chi một khoản đền bù khoảng 12 triệu bảng.

Tuy nhiên, nếu không giành được kết quả tích cực trước khi đối đầu Liverpool ngày 19/10, viễn cảnh chia tay là khó tránh khỏi.

