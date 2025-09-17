Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

MU ra tối hậu thư cho Amorim

  • Thứ tư, 17/9/2025 08:15 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

HLV Ruben Amorim đang đứng trước nguy cơ bị sa thải nếu không cải thiện thành tích của Manchester United.

Amorim không còn nhiều thời gian ở MU. Ảnh: Reuters.

Báo chí Anh cho biết ban lãnh đạo MU hiện vẫn dành sự ủng hộ cho Amorim. Tuy nhiên, những người đứng đầu Quỷ đỏ sẽ đánh giá lại tình hình sau ba trận đấu tiếp theo (trước Chelsea, Brentford và Sunderland). Đây được xem là cơ hội cuối để HLV người Bồ Đào Nha cứu lấy chiếc ghế tại Old Trafford.

Kịch bản này khiến người hâm mộ liên tưởng đến trường hợp của Erik ten Hag. Ở đầu mùa 2024/25, lãnh đạo MU cũng khẳng định giữ niềm tin với chiến lược gia Hà Lan, nhưng rồi bất ngờ sa thải ông chỉ sau 9 trận đấu.

Hiện tại, MU mới giành được 4 điểm sau 4 vòng đấu và đang xếp ở vị trí thứ 14. Thống kê chỉ ra Amorim chỉ thắng 8 trong 31 trận Premier League kể từ lúc nhậm chức vào tháng 11/2024. Một số cầu thủ thậm chí tỏ ra nghi ngờ về hệ thống chiến thuật 3-4-2-1 mà cựu HLV Sporting đang triển khai.

Dù vậy, vẫn có những nguồn tin cho rằng ban lãnh đạo MU có thể kiên nhẫn thêm, bởi việc sa thải Amorim trong năm đầu tiên hợp đồng sẽ khiến CLB phải chi một khoản đền bù khoảng 12 triệu bảng.

Tuy nhiên, nếu không giành được kết quả tích cực trước khi đối đầu Liverpool ngày 19/10, viễn cảnh chia tay là khó tránh khỏi.

Nhìn lại màn vùi dập MU 3-0 của Man City Tối 14/9, MU thua 0-3 trước Man City ở vòng 14 Premier League.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Duy Luân

amorim amorim MU

    Đọc tiếp

    Real Madrid lap ky luc moi o Champions League hinh anh

    Real Madrid lập kỷ lục mới ở Champions League

    4 giờ trước 06:05 17/9/2025 Thể thao Thể thao

    0

    Real Madrid tiếp tục khẳng định vị thế “ông vua châu Âu” khi đánh bại Marseille 2-1 trong trận mở màn Champions League 2025/26, qua đó trở thành CLB đầu tiên trong lịch sử cán mốc 200 chiến thắng tại giải đấu danh giá nhất lục địa già.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý