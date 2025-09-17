Sancho ra mắt thảm họa ở CLB mới

Rạng sáng 17/9, cựu cầu thủ MU đá chính trong trận thua của Aston Villa trước Brentford ở vòng 1/16 League Cup.

Sancho ra mắt không thành công.

Jadon Sancho có lần đầu đá chính kể từ khi gia nhập Aston Villa từ Manchester United dưới dạng cho mượn. Cầu thủ sinh năm 2000 được HLV Unai Emery bố trí chơi trong vai trò chạy cánh trái trong sơ đồ 4-2-3-1.

Trong 74 phút có mặt trên sân, Sancho thi đấu nhạt nhòa với 47 lần chạm bóng và một pha bỏ lỡ cơ hội ngon ăn. Thể chất cũng trở thành vấn đề với cựu cầu thủ MU, khi anh thất bại trong toàn bộ pha tranh chấp tay đôi với hậu vệ đội chủ nhà.

Sancho chỉ được Flashscore chấm 6 điểm, con số thấp thứ 2 trên sân, chỉ cao hơn đồng đội ở cánh đối diện là Evann Guessand, người không để lại bất kỳ dấu ấn nào trong 80 phút trên sân.

Trong khi Sancho gây thất vọng, một tân binh khác của Aston Villa là Harvey Elliott lại tỏa sáng với bàn mở tỷ số ở cuối hiệp một. Dù vậy, nỗ lực của cựu tiền vệ Liverpool là không đủ để giúp "The Villains" đi tiếp.

Aaron Hickey gỡ hòa cho Brentford trong hiệp hai, từ đó tạo tiền đề cho chiến thắng 4-2 của "Bầy ong" trên chấm luân lưu. John McGinn và Matty Cash, 2 ngôi sao kỳ cựu của Aston Villa hóa "tội đồ" với cú đá hỏng.

Ngày 21/9, Aston Villa sẽ đối đầu Sunderland tại Premier League. Đây là cơ hội để Sancho chứng tỏ bản thân sau quãng thời gian chật vật.