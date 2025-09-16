Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Số tiền MU mất khi sa thải Amorim

  • Thứ ba, 16/9/2025 11:07 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Manchester United sẽ phải chi gần 12 triệu bảng tiền đền bù hợp đồng nếu quyết định sa thải HLV Ruben Amorim thời điểm này.

MU mất số tiền lớn nếu sa thải Amorim.

HLV người Bồ Đào Nha nhận mức lương 125.000 bảng mỗi tuần và hợp đồng còn kéo dài đến năm 2027. Giao kèo của Amorim được cho là có điều khoản chặt chẽ bảo vệ quyền lợi. Theo truyền thông Anh, MU phải chi khoảng 11,9 triệu bảng để đền bù hợp đồng nếu chia tay chiến lược gia này.

Đây không phải là lần đầu MU bỏ ra một khoản tiền lớn để đền bù hợp đồng. Cuối năm ngoái, "Quỷ đỏ" chi tới 14,5 triệu bảng để thanh lý hợp đồng với HLV Erik Ten Hag và đội ngũ cộng sự sau khi vị này bị sa thải.

Việc chấm dứt hợp đồng với HLV Amorim lúc này là quyết định cực kỳ khó khăn đối với Sir Jim Ratcliffe. The Guardian cho hay chỉ riêng việc thay thế Ten Hag bằng Amorim vào tháng 10/2024 tiêu tốn của "Quỷ đỏ" tới 21,4 triệu bảng.

Đến thời điểm hiện tại, Amorim chỉ giành được 8 chiến thắng sau 31 trận tại Premier League kể từ khi tiếp quản chiếc ghế nóng vào tháng 11/2024, thành tích khiến nhiều người dần mất niềm tin về khả năng hồi sinh của đội bóng.

Hôm 14/9, MU thảm hại 0-3 trước Man City. Đội bóng của HLV Amorim hiện đứng ở vị trí 14 trên bảng xếp hạng Premier League với vỏn vẹn 4 điểm sau 4 vòng đấu.

