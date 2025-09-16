Man City đuổi việc nhân viên mặc áo MU

Theo The Times, Man City chấm dứt công việc với một nhân viên quầy bar vì mặc áo đấu MU trong lúc phục vụ đồ uống tại sân Etihad ở derby Manchester hôm 14/9.

Nhân viên mặc áo MU làm phục vụ quầy bar tại sân Etihad khiến CĐV Man City bức xúc.

Câu lạc bộ nhận thông tin về sự việc thông qua một bài đăng trên X từ tài khoản @Mataniels. Bài đăng kèm theo bức ảnh người đàn ông này đang trao một cốc bia, mặc chiếc áo đen có logo dễ nhìn thấy của Manchester United.

CĐV Man City này bức xúc viết: "Một trò hề thật sự. Man City để một nhân viên phục vụ quầy bar mặc áo đấu Man United trong ngày diễn ra trận derby".

Sau khi bức ảnh lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội, tài khoản của Man City lập tức phản hồi: "Cảm ơn bạn đã thông báo. Chúng tôi xác nhận rằng người này đã bị sa thải".

Tuy nhiên, động thái của Man City gây tranh cãi. Tài khoản @Mataniels sau đó cũng không còn tồn tại. Phía Man City cũng không bình luận thêm về vụ việc.

Trên sân Etihad, Man City thắng thuyết phục 3-0 trước Manchester United với pha lập công của Phil Foden và cú đúp của Erling Haaland. "The Citizens" leo lên vị trí thứ 8 với 6 điểm sau 4 vòng đấu.

Trong khi đó, MU rơi xuống vị trí thứ 14 khiến chiếc ghế nóng của HLV Ruben Amorim bắt đầu lung lay. Nếu không sớm cải thiện tình hình, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha có thể mất việc.