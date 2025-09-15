Bức ảnh hơn nghìn lời nói về MU

Khuya 14/9, 11 cầu thủ MU có mặt ở phần sân nhà để phòng ngự nhưng không ngăn được Phil Foden ghi bàn cho Man City.

11 cầu thủ MU xuất hiện trong khung hình ở bàn thua trước Man City.

Phút 18 trên sân Etihad, 11 cầu thủ MU được nhìn thấy có mặt ở phần sân nhà trong pha lên bóng của Man City. Tuy nhiên, Rodri thực hiện đường chuyền dễ dàng cho cho Jeremy Doku, làm xuyên thủng hệ thống phòng ngự của "Quỷ đỏ". Phần còn lại ai cũng biết khi Foden lao vào đánh đầu tung lưới Altay Bayindir mở tỷ số.

Lỗ hổng phòng ngự của MU trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. MU gần như không có kế hoạch đối phó hiệu quả với các tình huống tấn công của đối thủ. Bên cạnh đó, việc để Bruno Fernandes đá tiền vệ trung tâm thay vì số 10 chỉ làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

Fernandes không thể kiểm soát nhịp độ trận đấu, và trong khi anh mải mê lao lên tấn công, hệ thống phòng ngự thiếu đi sự chắc chắn cần thiết. Chính ở bàn thua đầu tiên, tiền vệ người Bồ Đào Nha là mắc xích khiến MU trả giá đắt.

Ngay từ pha triển khai bóng của Man City bên phần sân nhà, Fernandes hời hợt bỏ người, tạo điều kiện cho Foden kéo bóng lên phía trước. Khi Doku xâm nhập vùng cấm, Fernandes lùi về hỗ trợ phòng ngự, nhưng cảm giác cho "đủ quân số". Anh để xổng Foden thoải mái chọn vị trí thuận lợi và ghi bàn.

Fernandes không theo kèm Foden ở tình huống Man City triển khai bóng từ phần sân nhà.

Fernandes lùi về phòng ngự, song không quan sát và để xổng Foden ở phía sau. Hàng thủ MU có đông quân số ở tình huống này, nhưng dễ dàng bị "xé toạc".

MU rõ ràng có đủ số lượng cầu thủ phòng ngự trong khu vực cấm địa, nhưng hàng phòng ngự vẫn không thể ngăn cản được pha bóng. Đây là hình ảnh rõ ràng cho sự thiếu gắn kết và khả năng phòng ngự yếu kém của MU.

Việc không có một hệ thống phòng ngự chặt chẽ, không có sự phối hợp ăn ý giữa các trung vệ và hậu vệ biên, khiến cho MU luôn dễ dàng bị đối phương "xé toạc" trong những pha tấn công nhanh.

Tình huống dẫn đến bàn thắng đầu tiên của Haaland cũng cho thấy các cầu thủ MU thiếu tổ chức trong khâu phòng ngự. Việc để Haaland thoải mái xộc thẳng vào vùng cấm địa, trong khi các hậu vệ đứng sai vị trí, phản ánh trực diện sự yếu kém trong việc kèm người và kiểm soát không gian.

MU để mất bóng nguy hiểm ở giữa sân, tạo điều kiện cho Haaland ghi bàn.

Bàn thua thứ 3, tình hình cũng không khá hơn. Các cầu thủ MU đan bóng qua lại ở giữa sân, rồi tự mất bóng một cách cực kỳ đáng trách, tạo điều kiện cho Haaland thoải mái băng xuống đối mặt với Bayindir và hoàn tất cú đúp trong trận.

Câu hỏi lớn đặt ra cho MU lúc này là liệu Amorim có thể tìm ra công thức để khắc phục những vấn đề của hàng thủ trước khi quá muộn? Được đầu tư mạnh mẽ, nhưng nếu không cải thiện được sự chắc chắn nơi tuyến phòng ngự, MU sẽ còn tiếp tục phải đối mặt với những thất bại đau đớn nữa trong mùa giải này.

Thật sự, chỉ khi nào giải quyết được vấn đề phòng ngự, MU mới hy vọng họ có thể bắt kịp những đội bóng mạnh ở Premier League. Còn không, chiếc ghế của Amorim sẽ càng lung lay hơn nữa.