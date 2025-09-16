Thêm HLV lọt vào tầm ngắm của MU

MU quan tâm HLV Andoni Iraola, nhưng chiến lược gia này cũng đứng đầu danh sách mục tiêu của Man City.

Andoni Iraola trở thành ứng cử viên thay thế Amorim.

Theo The Independent, MU là một trong những câu lạc bộ bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Iraola. Nhưng hiện tại chưa có dấu hiệu nào cho thấy "Quỷ đỏ" lên kế hoạch mời ông về Old Trafford. Trong khi đó, Man City xem ông là ứng cử viên thay thế Pep Guardiola trong tương lai gần.

MU khởi đầu mùa 2025/26 với phong độ yếu kém. Ruben Amorim chưa phải đối mặt với sức ép lớn, song tình hình có thể thay đổi nếu kết quả không được cải thiện. Thất bại 0-3 trước Man City chỉ ra những điểm yếu trong lối chơi, khi MU không sở hữu đủ nhân lực phù hợp với chiến thuật của huấn luyện viên người Bồ Đào Nha.

Ban lãnh đạo MU được cho là nhắc nhở nhẹ nhàng Jim Ratcliffe rằng cần 3 đến 4 kỳ chuyển nhượng để có thể giải quyết các vấn đề hiện tại. Kể từ khi Ratcliffe tiếp quản mảng thể thao vào tháng 1/2024, MU trải qua 3 kỳ chuyển nhượng và có thể sự kiên nhẫn của ông không còn nhiều.

Iraola giúp Bournemouth cán đích ở vị trí thứ 9 tại Premier League mùa trước. Mùa giải 2025/26, đội bóng này giành 3 chiến thắng và 1 thất bại trong 4 trận đầu tiên. Phía MU được cho là sẽ tiếp tục theo dõi sát sao chiến lược gia 43 tuổi, trong trường hợp CLB cần thay đổi HLV thời gian tới.

Ngoài Iraola, truyền thông Anh cho hay cựu HLV tuyển Anh Gareth Southgate, HLV Crystal Palace Oliver Glasner và cựu thuyền trưởng Chelsea Mauricio Pochettino cũng lọt vào tầm ngắm của đội chủ sân Old Trafford.