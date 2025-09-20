Mudryk bỏ bóng đá, làm VĐV điền kinh?

Tiền vệ Mykhailo Mudryk của Chelsea khiến làng thể thao bất ngờ khi cân nhắc rẽ sang sự nghiệp điền kinh để tham dự Olympic 2028 tại Los Angeles.

Mudryk cân nhắc bỏ bóng đá. Ảnh: Reuters.

Quyết định này xảy ra trong bối cảnh sự nghiệp bóng đá của Mudryk bị đe dọa nghiêm trọng bởi án phạt liên quan đến doping. Hồi tháng 6, Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) xác nhận cầu thủ 24 tuổi bị buộc tội vi phạm quy định chống doping. Kể từ đó, Mudryk bị cấm thi đấu và đối diện với tương lai mờ mịt tại Chelsea.

Trước viễn cảnh sự nghiệp bị đe dọa, Mudryk bắt đầu tìm hướng đi mới cho bản thân trên đường chạy điền kinh. Theo Marca, ngôi sao người Ukraine đặt mục tiêu khoác áo đội tuyển điền kinh quốc gia tại Olympic 2028.

Với tốc độ ấn tượng (từng đạt 36,67 km/h trong trận ra mắt Premier League), Mudryk hy vọng có thể tạo nên bước ngoặt lớn trong sự nghiệp thể thao của mình, đồng thời góp sức cho đội tuyển điền kinh nước nhà tại các giải đấu lớn.

Marca cho biết Mudryk bắt đầu tập luyện cùng đội tuyển điền kinh Ukraine dưới sự hướng dẫn của các cựu VĐV Olympic. Các HLV tại Kyiv đánh giá tốc độ tự nhiên của Mudryk là “hiếm có”. Nếu rèn luyện nghiêm túc, tiền vệ này hoàn toàn có khả năng chuyển mình thành một VĐV điền kinh thực thụ.

Dù vậy, con đường đến Olympic của Mudryk không bằng phẳng. Anh buộc phải đạt chuẩn thành tích do Liên đoàn Điền kinh Thế giới đề ra, đồng thời vượt qua vòng tuyển chọn khắc nghiệt của Ukraine vào năm 2027. Chỉ khi hoàn thành những yêu cầu đó, cánh cửa đến Los Angeles mới chính thức mở ra với anh.

