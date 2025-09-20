8 đội bóng đắt giá nhất thế giới

|
Dẫn đầu bảng xếp hạng của Transfermarkt là Real Madrid với tổng mức định giá 1,4 tỷ euro. "Los Blancos" sở hữu 4 ngôi sao có mức giá trên 100 triệu euro, bao gồm Kylian Mbappe, Jude Bellingham, Vinicius Junior và Federico Valverde.
|
Theo sau Real Madrid là Arsenal (1,33 tỷ euro). "Pháo thủ" vượt mặt Man City tại Premier League nhờ sở hữu dàn ngôi sao đắt giá như Bukayo Saka, Declan Rice hay Martin Odegaard.
|
Man City xếp ngay sau Arsenal khi được định giá 1,23 tỷ euro. Erling Haaland vẫn là ngôi sao số một tại sân Etihad với mức giá 180 triệu euro.
|
Một đại diện khác của Premier League góp mặt trong top 5 là Liverpool, chạm mốc 1,12 tỷ euro. Sau kỳ chuyển nhượng bùng nổ với 3 "bom tấn" đắt giá gồm Hugo Ekitike, Alexander Isak và Florian Wirtz, Liverpool có bước nhảy vọt về giá trị đội hình.
|
Barcelona xếp thứ 5 khi được Transfermarkt định giá 1,11 tỷ euro. Đội chủ sân Camp Nou sở hữu Lamine Yamal, cầu thủ được định giá đắt nhất thế giới hiện tại (200 triệu euro).
|
Với khả năng mua sắm mạnh mẽ, Chelsea đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng với mức định giá 1,08 tỷ euro. Cole Palmer (120 triệu euro) là gương mặt duy nhất có mức giá trên 100 triệu euro tại sân Stamford Bridge.
|
Nhà đương kim vô địch Champions League, PSG, chỉ xếp thứ 7 (1,07 tỷ euro). CLB nước Pháp sở hữu đội hình đồng đều, không có cầu thủ nào được định giá trên 100 triệu euro.
|
Bayern Munich đứng thứ 8 với mức định giá 905 triệu euro. Jamal Musiala (140 triệu euro) và Michael Olise (100 triệu euro) là hai ngôi sao đắt giá nhất của CLB.
