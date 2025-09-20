Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

8 đội bóng đắt giá nhất thế giới

  • Thứ bảy, 20/9/2025 10:13 (GMT+7)
  • 39 phút trước

Real Madrid, Barcelona hay Man City là những tập thể được Transfermarkt định giá cao nhất thế giới hiện tại.

real madrid anh 1

Dẫn đầu bảng xếp hạng của Transfermarkt Real Madrid với tổng mức định giá 1,4 tỷ euro. "Los Blancos" sở hữu 4 ngôi sao có mức giá trên 100 triệu euro, bao gồm Kylian Mbappe, Jude Bellingham, Vinicius Junior và Federico Valverde.
real madrid anh 2

Theo sau Real Madrid là Arsenal (1,33 tỷ euro). "Pháo thủ" vượt mặt Man City tại Premier League nhờ sở hữu dàn ngôi sao đắt giá như Bukayo Saka, Declan Rice hay Martin Odegaard.
real madrid anh 3

Man City xếp ngay sau Arsenal khi được định giá 1,23 tỷ euro. Erling Haaland vẫn là ngôi sao số một tại sân Etihad với mức giá 180 triệu euro.
real madrid anh 4

Một đại diện khác của Premier League góp mặt trong top 5 là Liverpool, chạm mốc 1,12 tỷ euro. Sau kỳ chuyển nhượng bùng nổ với 3 "bom tấn" đắt giá gồm Hugo Ekitike, Alexander Isak và Florian Wirtz, Liverpool có bước nhảy vọt về giá trị đội hình.
real madrid anh 5

Barcelona xếp thứ 5 khi được Transfermarkt định giá 1,11 tỷ euro. Đội chủ sân Camp Nou sở hữu Lamine Yamal, cầu thủ được định giá đắt nhất thế giới hiện tại (200 triệu euro).
real madrid anh 6

Với khả năng mua sắm mạnh mẽ, Chelsea đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng với mức định giá 1,08 tỷ euro. Cole Palmer (120 triệu euro) là gương mặt duy nhất có mức giá trên 100 triệu euro tại sân Stamford Bridge.
real madrid anh 7

Nhà đương kim vô địch Champions League, PSG, chỉ xếp thứ 7 (1,07 tỷ euro). CLB nước Pháp sở hữu đội hình đồng đều, không có cầu thủ nào được định giá trên 100 triệu euro.
real madrid anh 8

Bayern Munich đứng thứ 8 với mức định giá 905 triệu euro. Jamal Musiala (140 triệu euro) và Michael Olise (100 triệu euro) là hai ngôi sao đắt giá nhất của CLB.

3 cầu thủ MU khó chịu với Garnacho

3 trụ cột MU từng lên tiếng nhắc nhở tiền đạo trẻ người Argentina vì thái độ và hành vi trong phòng thay đồ, nhưng không thành.

5 giờ trước

Fernandes, Sancho kinh ngạc với Rashford

Bruno Fernandes và Jadon Sancho ngỡ ngàng khi chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của Marcus Rashford giúp Barcelona hạ Newcastle 2-1 ở Champions League rạng sáng 19/9.

29:1745 hôm qua

Đội của Antony thăng hoa

Rạng sáng 20/9, Real Betis tận dụng lợi thế sân nhà để đánh bại Real Sociedad với tỷ số 3-1 thuộc vòng 5 La Liga.

4 giờ trước

Cảnh bạo loạn trước trận đấu của Real Madrid Rạng sáng 17/9, cảnh sát Madrid được nhìn thấy dùng dùi cui trấn áp nhóm CĐV quá khích của Marseille trước trận mở màn vòng phân hạng Champions League 2025/26.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Duy Luân

real madrid Kylian Mbappe real madrid

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý