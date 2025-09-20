Dàn sao bóng đá 'đụng dao kéo' để lột xác ngoại hình

|
Để níu kéo thanh xuân, David Beckham tiêm botox, tái tạo da bằng laser và cấy tóc. Ở tuổi 50, cựu danh thủ người Anh vẫn thu hút mọi ánh nhìn nhờ vẻ ngoài bảnh bao, lịch lãm.
|
Sergio Ramos là một trong những cầu thủ có thay đổi lớn về ngoại hình qua từng năm. Anh thừa nhận nâng mũi, tiêm chất làm đầy, cấy tóc, làm trắng răng và điều trị xóa nhăn để duy trì vẻ ngoài chỉn chu cả trên sân cỏ lẫn trước truyền thông.
|
Joaquin, cựu danh thủ người Tây Ban Nha thừa nhận tiêm botox, cấy tóc để níu giữ thanh xuân. Hiện tại, ông là thành viên ban huấn luyện của Real Betis.
|
Với vị thế của một trong những tên tuổi hàng đầu giới thể thao, Cristiano Ronaldo luôn là tâm điểm chú ý. Theo Marca, siêu sao người Bồ Đào Nha nâng mũi, làm răng sứ để nâng cấp ngoại hình. Lão tướng sinh năm 1985 thậm chí đầu tư vào lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ.
|
Năm 2005, thủ môn huyền thoại Rene Higuita thực hiện một cuộc phẫu thuật toàn diện để thay đổi dung nhan, bao gồm nâng mũi, độn cằm, cắt mí, hút mỡ. "Tôi chán ngấy việc bản thân xấu xí rồi. Tôi muốn trở thành một người đàn ông hấp dẫn", Higuita chia sẻ.
|
Alisha Lehmann lột xác trong vài năm trở lại đây với đôi môi căng đầy và khuôn mặt thon gọn hơn. Từ một cái tê không mấy nổi bật, cô được biết đến với danh xưng "nữ cầu thủ nóng bỏng nhất thế giới".
