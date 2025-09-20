Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Dàn sao bóng đá 'đụng dao kéo' để lột xác ngoại hình

  • Thứ bảy, 20/9/2025 08:04 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

David Beckham, Sergio Ramos... can thiệp thẩm mỹ để hoàn thiện hình ảnh bản thân trước công chúng.

Beckham cay toc anh 1

Để níu kéo thanh xuân, David Beckham tiêm botox, tái tạo da bằng laser và cấy tóc. Ở tuổi 50, cựu danh thủ người Anh vẫn thu hút mọi ánh nhìn nhờ vẻ ngoài bảnh bao, lịch lãm.
Beckham cay toc anh 2

Sergio Ramos là một trong những cầu thủ có thay đổi lớn về ngoại hình qua từng năm. Anh thừa nhận nâng mũi, tiêm chất làm đầy, cấy tóc, làm trắng răng và điều trị xóa nhăn để duy trì vẻ ngoài chỉn chu cả trên sân cỏ lẫn trước truyền thông.
Beckham cay toc anh 3

Joaquin, cựu danh thủ người Tây Ban Nha thừa nhận tiêm botox, cấy tóc để níu giữ thanh xuân. Hiện tại, ông là thành viên ban huấn luyện của Real Betis.
Beckham cay toc anh 4

Với vị thế của một trong những tên tuổi hàng đầu giới thể thao, Cristiano Ronaldo luôn là tâm điểm chú ý. Theo Marca, siêu sao người Bồ Đào Nha nâng mũi, làm răng sứ để nâng cấp ngoại hình. Lão tướng sinh năm 1985 thậm chí đầu tư vào lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ.
Beckham cay toc anh 5

Năm 2005, thủ môn huyền thoại Rene Higuita thực hiện một cuộc phẫu thuật toàn diện để thay đổi dung nhan, bao gồm nâng mũi, độn cằm, cắt mí, hút mỡ. "Tôi chán ngấy việc bản thân xấu xí rồi. Tôi muốn trở thành một người đàn ông hấp dẫn", Higuita chia sẻ.
Beckham cay toc anh 6

Alisha Lehmann lột xác trong vài năm trở lại đây với đôi môi căng đầy và khuôn mặt thon gọn hơn. Từ một cái tê không mấy nổi bật, cô được biết đến với danh xưng "nữ cầu thủ nóng bỏng nhất thế giới".

  • Sergio Ramos

    Sergio Ramos

    Sergio Ramos García được biết đến nhiều nhất với tên Sergio Ramos, là một cầu thủ bóng đá người Tây Ban Nha. Anh hiện chơi tại vị trí hậu vệ và là đội trưởng của CLB Real Madrid C.F. và Đội tuyển bóng đá quốc gia Tây Ban Nha. Ramos từng có một thời rèn luyện tại tuyển trẻ Sevilla.

    • Ngày sinh: 30/3/1986
    • Nơi sinh: Camas, Tây Ban Nha
    • Vị trí: Hậu vệ
    • Chiều cao: 1.83 m

  • David Beckham

    David Beckham

    David Beckham có tên đầy đủ David Robert Joseph Beckham là một cựu cầu thủ bóng đá người Anh từng thi đấu cho các câu lạc bộ Manchester United, Real Madrid, A.C. Milan, Los Angeles Galaxy,... và đội tuyển quốc gia Anh ở vị trí tiền vệ. Anh từng 2 lần được bình chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" của FIFA.

    • Ngày sinh: 2/5/1975
    • Nơi sinh: Leytonstone, London, Anh
    • Chiều cao: 1,83 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Vợ: Victoria Beckam

