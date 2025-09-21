Mbeumo khiến Chelsea chao đảo

Người hâm mộ MU khen ngợi Bryan Mbeumo sau màn trình diễn ấn tượng trong trận thắng Chelsea 2-1 tại vòng 5 Premier League trên sân Old Trafford hôm 20/9.

Mbeumo tỏa sáng trước Chelsea. Ảnh: Reuters.

Dù không ghi bàn hay kiến tạo, Mbeumo vẫn để lại dấu ấn đậm nét. Được HLV Ruben Amorim bố trí chơi tiền đạo lệch phải trong hàng công ba người, tân binh của "Quỷ đỏ" chính là người tạo ra tình huống buộc Robert Sanchez phạm lỗi dẫn đến chiếc thẻ đỏ sớm.

Sau đó, Mbeumo liên tục khiến hàng thủ Chelsea chao đảo bằng tốc độ và khả năng di chuyển thông minh. Đội trưởng Bruno Fernandes cũng thường xuyên tìm cách chuyền bóng và phối hợp với Mbeumo, cho thấy tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của cầu thủ 25 tuổi chỉ sau ít trận khoác áo "Quỷ đỏ".

Trong suốt thời gian có mặt trên sân, Mbeumo được các CĐV MU hô vang tên không ngừng. Anh thậm chí nhận những tràn vỗ tay khi rời sân ở phút 69.

Trên mạng xã hội X, tràn ngập những bình luận khen ngợi màn trình diễn của Mbeumo. Một người viết: “Ruben Amorim đã đúng, thật vô lý nếu thay Mbeumo ra". Tài khoản khác nhận xét: “Mỗi lần Mbeumo tăng tốc hay rê bóng, hàng thủ Chelsea lại rối loạn". Nhiều ý kiến cũng ca ngợi: “Cậu ấy thực sự đẳng cấp".

Phong độ cao của Mbeumo giúp MU giành chiến thắng quan trọng trước Chelsea, đồng thời giảm tải áp lực đang đè nặng lên HLV Amorim sau khởi đầu khó khăn. Với màn trình diễn này, Mbeumo dần trở thành niềm hy vọng mới của “Quỷ đỏ” trong hành trình chinh phục Premier League 2025/26.

2 bàn thắng giúp MU hạ Chelsea Đêm 20/9, MU chật vật đánh bại Chelsea 2-1 trên sân nhà ở trận cầu tâm điểm vòng 5 Premier League nhờ bàn thắng của Bruno Fernandes và Casemiro.