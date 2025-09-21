Ekitike viết lại công thức chiến thắng của Liverpool

Có những bản hợp đồng cần thời gian để hòa nhập, nhưng cũng có những cầu thủ bước vào sân khấu lớn như thể đã thuộc về nó từ lâu. Hugo Ekitike chính là trường hợp thứ hai.

Ekitike liên tiếp ghi bàn cho Liverpool.

Chỉ sau vài tuần khoác áo Liverpool, tiền đạo người Pháp trở thành niềm cảm hứng mới trên khán đài Anfield, và đồng thời trao cho HLV Arne Slot một “cơn đau đầu” ngọt ngào: làm sao để dung hòa anh với bản hợp đồng kỷ lục Alexander Isak.

Một khởi đầu khiến Anfield bùng nổ

Ở derby Merseyside thuộc vòng 5 Premier League tối 20/9, Ekitike là cái tên được nhắc nhiều nhất. Bàn thắng lạnh lùng xuyên qua Jordan Pickford giúp Liverpool cầm chắc 3 điểm trước Everton. Nhưng ấn tượng không chỉ đến từ khoảnh khắc ghi bàn. Đó là cách anh di chuyển liên tục, pressing bền bỉ, lăn xả ở từng pha tranh chấp và kéo cả hệ thống tấn công vận hành mượt mà.

Người hâm mộ nhìn thấy trong Ekitike hình ảnh một trung phong hiện đại: không chỉ biết chờ bóng trong vòng cấm mà còn sẵn sàng lùi về, phối hợp, mở khoảng trống cho đồng đội. Ba bàn thắng, một kiến tạo sau 370 phút ra sân - cùng tỷ lệ chuyển hóa cơ hội lớn 66,7% theo Opta - là con số lạnh lùng chứng minh sự hiệu quả.

Nhưng giá trị Ekitike mang lại còn vượt xa những con số. Anh là “cơn ác mộng” cho hàng thủ, và là ngọn lửa cháy bùng trong lối chơi của Liverpool.

Từ cú mở tài khoản ở Community Shield gặp Crystal Palace, Ekitike nhanh chóng chinh phục khán giả Anfield. Cái đấm tay đầy khí thế hướng về “The Kop” sau trận thắng Everton 2-1 là minh chứng: anh được chấp nhận như một phần của “gia đình” Liverpool.

Ekitike sớm hoà nhập với môi trường Premier League.

Sự xuất hiện của Ekitike cũng đặt Arne Slot trước lựa chọn thú vị. Bởi Liverpool vừa chi ra 125 triệu bảng để chiêu mộ Isak - bản hợp đồng kỷ lục xứ sương mù. Trong logic thông thường, một ngôi sao trị giá chừng đó sẽ mặc định đá chính. Nhưng Ekitike đang chứng minh rằng bóng đá không chỉ xoay quanh giá trị chuyển nhượng.

Slot khôn ngoan khi chưa vội “ép” hai tân binh cùng đá. Ông sử dụng Ekitike từ đầu, tận hưởng năng lượng của anh rồi thay thế bằng Isak ở nửa sau - một sự hoán đổi giữ nhịp độ pressing và tạo ra chiều sâu. Cựu tiền vệ Danny Murphy thừa nhận: “Tôi nghĩ họ sẽ chia nhau thời gian. Một người 60 phút, người kia 30. Nhưng không loại trừ khả năng Slot sẽ thử nghiệm Ekitike ở cánh trái hay vai trò số 10”.

Chính HLV Slot cũng để ngỏ kịch bản để bộ đôi này sát cánh. Nếu thành công, Liverpool có thể sở hữu hàng công cực kỳ biến ảo: Isak là mẫu tiền đạo cắm thuần túy, sắc bén trong vòng cấm, còn Ekitike lại cơ động, sẵn sàng kéo giãn hệ thống phòng ngự đối thủ.

Nhiều người so sánh Ekitike với những “số 9” cổ điển, nhưng thực chất anh là sự pha trộn hiếm có. Có kỹ thuật để xoay sở trong phạm vi hẹp, có sức mạnh để tì đè trung vệ, lại có tốc độ để bứt phá sau lưng. Đặc biệt, anh mang trong mình tinh thần chiến binh - điều luôn được “The Kop” tôn thờ.

Ekitike đã có 4 bàn trên mọi đấu trường mùa này.

Cựu hậu vệ Stephen Warnock trên BBC Radio 5 Live không tiếc lời ca ngợi: “Mỗi khi Ekitike có bóng, bạn cảm nhận được sự nguy hiểm. Cậu ấy ngày càng trưởng thành và đang gây ấn tượng mạnh”.

Những lời khen ấy không phải xã giao, bởi thực tế trên sân đã chứng minh. Everton, đội bóng đang tiến bộ dưới tay David Moyes, gần như bất lực trong việc khống chế tiền đạo 23 tuổi.

Liverpool chưa vào guồng - và đó mới là điều đáng sợ

Điều khiến phần còn lại của Premier League lo lắng không nằm ở chuỗi 5 trận thắng liên tiếp của Liverpool, mà ở chỗ họ chưa chơi với 100% sức mạnh. Florian Wirtz, bản hợp đồng 116 triệu bảng, mới chỉ lóe sáng vài trận. Isak vẫn cần thêm thời gian để lấy lại nhịp độ.

Thế nhưng, Liverpool vẫn thắng, vẫn vượt qua những bài test khắc nghiệt mà không cần đến “phép màu phút cuối” vốn làm nên thương hiệu nhiều năm qua.

Slot thừa nhận lịch thi đấu dày đặc ảnh hưởng đến phong độ, nhưng ông vẫn hài lòng: “Chúng tôi cho thấy tinh thần tuyệt vời. Sau bàn rút ngắn của Everton, họ không còn thêm cơ hội nào nữa. Đó là sức mạnh của tập thể này”.

Nếu Liverpool đã vậy trong giai đoạn thử nghiệm, hãy tưởng tượng họ sẽ ra sao khi tất cả các mảnh ghép - từ Ekitike, Isak cho tới Wirtz - cùng vào phom.

Hugo Ekitike có thể chỉ mới chân ướt chân ráo đến Anfield, nhưng anh đã thổi một luồng gió mới vào hàng công Liverpool. Với khả năng ghi bàn, sự cần cù và phẩm chất gắn kết lối chơi, tiền đạo người Pháp không chỉ là tân binh, anh đang trở thành biểu tượng mới của niềm tin.

Và quan trọng hơn cả, Ekitike đặt Slot vào tình huống mà mọi HLV đều mơ ước: sở hữu quá nhiều lựa chọn chất lượng. Khi “cơn đau đầu” lại đến từ sự dư thừa tài năng, đó chắc chắn là điềm lành cho một mùa giải đầy hứa hẹn.